Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί είναι ανεπαρκή, αποσπασματικά και απαιτείται μια ολοκληρωμένη δράση, σχεδιασμένη με βάση την επιστήμη, που απαιτεί από την Πολιτεία να προσθέσει πόρους, και ανθρώπινους και χρηματικούς και εξοπλισμό», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Λάρισα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε, αναφερόμενος στη μεγάλη διασπορά και έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα, ότι «απεικονίζει το μεγάλο πρόβλημα της αδύναμης Πολιτείας», υπογραμμίζοντας πως «δυστυχώς από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την πρόληψη των ζωονόσων και άρα για μια εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία».

«Προτεραιότητα του Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’»

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’, που οδήγησαν στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία, όχι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ζωονόσων, και βλέπουμε ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέλεξε η πρώτη του πολιτική παρέμβαση, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα», μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, «να είναι το πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα. Το κάναμε από τα γραφεία μας σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάληψη της προεδρίας. Γιατί; Γιατί είναι εθνικό ζήτημα η ζωή στην ύπαιθρο, η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και η αποκέντρωση», επισήμανε.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «σε μια Ελλάδα διαβρωμένη από σκάνδαλα, από κολλητούς και από ‘γαλάζιες ακρίδες’, τα παιδιά κυριολεκτικά φεύγουν για να βρουν μέλλον και προοπτική. Και τώρα έρχονται και οι ζωονόσοι, μαζί με τα υπολείμματα των προβλημάτων που έχουμε από τις φυσικές καταστροφές και τα τεράστια προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη».

Όπως ανέφερε, στη ΔΕΘ, «καταθέσαμε μια πρόταση για μια άλλη, προοδευτική Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που κάναμε, και έχουμε τη δυνατότητα πλέον, πέρα από προγραμματικές επεξεργασίες, να ζητάμε και την ευρύτατη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση».

Οι τρεις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως τόνισε χρειάζεται σήμερα η ελληνική κτηνοτροφία, ο κ. Φάμελλος παρέθεσε τρεις βασικούς πυλώνες του σχεδίου του κόμματος.

«Πρώτον, στρατηγική επιλογή: επιστημονικός σχεδιασμός και σχέδιο υλοποίησης για τη διαχείριση της κρίσης. Διότι τώρα δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε μηχανισμός για τη διαχείριση της κρίσης. Τι σημαίνει αυτό; Ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς, όπως λειτουργούν αντίστοιχα εθνικά κέντρα και επιτροπές με επιστήμονες, σε περίπτωση εκτεταμένων θεμάτων, είτε δημόσιας υγείας, είτε υγείας των ζώων. Με ποιο χαρακτηριστικό – όπως μας πρότεινε σήμερα ο Περιφερειάρχης; Τη διαφάνεια. Δηλαδή την ανάρτηση των κρουσμάτων και την πληροφόρηση, και των παραγωγών και του πληθυσμού, για να μην υπάρχει κανένας φόβος και να υπάρχει γνώση. Είναι το βασικό από το οποίο ξεκινάμε», υπογράμμισε.

«Δεύτερον: Πρέπει να έχουμε τα δικά μας επιστημονικά εργαλεία. Γενετικός έλεγχος, για να παρακολουθήσουμε την πορεία και την εξέλιξη και πιθανές μεταλλάξεις του ιού. Αυτό επίσης μας κατατέθηκε ως πρόταση σήμερα», σημείωσε.

«Τρίτον: Επέκταση σε όλη την Ελλάδα των τεστ ελέγχων, τα οποία μας παρουσιάστηκαν σήμερα και είναι μια καλή πρακτική εδώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει βασικό στόχο την αποτύπωση της διασποράς, την πρόληψη και την οριοθέτηση των προβλημάτων αυτών. Όμως, αυτό το σχέδιο», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν μπορεί να είναι δεκαήμερο, αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά τολμώ να σκεφτώ ότι είναι και υποκριτικά επικοινωνιακό». ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν αρκούν δέκα μέρες, μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια»

Και προσέθεσε ότι «μπροστά στα μεγάλα αδιέξοδα και στον κίνδυνο της διασποράς, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση, έρχεται με μια ανακοίνωση δεκαήμερου σχεδίου. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι, σωστά και επιστημονικά. Η αυστηρή εφαρμογή του σχεδίου θέλει τουλάχιστον ένα μήνα, κάτι που συνδέεται και με τα χαρακτηριστικά του ιού. Το σχέδιο όσον αφορά τους περιορισμούς, την οριοθέτηση και τα χαρακτηριστικά της βιοασφάλειας, είναι υποχρεωτικό να έχει μέτρα εξαμήνου. Και σαφέστατα δεν μπορεί παρά να έχει ετήσια παρακολούθηση στη συνέχεια. Δεν αρκούν δέκα μέρες, μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια», όπως είπε.

«Για όλα αυτά τα ζητήματα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, «χρειάζεται και η χρηματοδότηση των Περιφερειών. Διότι σήμερα ενημερωθήκαμε ότι και τα θέματα του προσωπικού και τα θέματα των αναλώσιμων και των απολυμαντικών και των μετακινήσεων καλύπτονται από κονδύλια της Περιφέρειας, τα οποία όμως θα λείψουν από άλλες λειτουργίες. Πρέπει να είναι κρατική ευθύνη. Ευθύνη της Πολιτείας είναι οι έκτακτες συνθήκες μιας ζωονόσου», σημείωσε καταληκτικά.