Φάμελλος: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη – Επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα

Βαρύ «κατηγορώ» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «γαλάζια» σκάνδαλα, με κυρίαρχο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για «καπέλωμα και χειρισμό» της Δικαιοσύνη, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κ. Φάμελλος, αφού ξεκίνησε με το δράμα της Γάζας, κάνοντας λόγο για «το τελικό στάδιο του δολοφονικού σχεδίου της κυβέρνησης Νετανιάχου», απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό τόνισε πως «η σιωπή είναι συνενοχή» και υπογράμμισε το γεγονός πως «ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε χθες, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, να βάλει πλάτη στα δολοφονικά σχέδια του Νετανιάχου, αρνούμενος ακόμα και τον όρο ‘γενοκτονία’».

Στη συνέχεια, έστρεψε τα «πυρά» του προς τον Γιώργο Φλωρίδη, κάνοντας λόγο για «τον απαράδεκτο υπουργό Δικαιοσύνης, που πριν από ενάμιση μήνα εδώ, στη Βουλή, τόλμησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι, στηρίζοντας τον λαό της Παλαιστίνης, θέλουμε να δυναμιτίσουμε τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπέρ της Τουρκίας».

«Δεν έχετε λίγη τσίπα να παραιτηθείτε, κύριε Φλωρίδη; Πόσο χαμηλά θα πέσετε;»

Και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Υπέρ της Τουρκίας! Μας κατηγόρησε ότι είμαστε ανθέλληνες και ότι στηρίζουμε την Τουρκία. Ρωτώ λοιπόν: Σήμερα, που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παίρνει θέση, που οι ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν θέση, που συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις, δεν έχετε λίγη τσίπα να παραιτηθείτε, κύριε Φλωρίδη; Τολμάτε σήμερα να μας κατηγορήσετε ότι λατρεύουμε τους δολοφόνους και μας διακατέχει ένας ατελείωτος δικαιωματισμός. Τι χυδαιότητες είναι αυτές; Έχετε χάσει κάθε μέτρο; Έχετε χάσει κάθε σοβαρότητα; Πόσο χαμηλά θα πέσετε προσβάλλοντας την ελληνική Βουλή;».

«Για να κρύψει ο κ. Φλωρίδης τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή, τις γαλάζιες ακρίδες, που έχουν πέσει πάνω στις επιδοτήσεις κλέβοντας τον ιδρώτα, κυριολεκτικά, των τίμιων αγροτών, όλους αυτούς που λυμαίνονται και τα συμφέροντα τα μεγάλα – που βάζει πλάτη και δεν θέλει να φορολογήσει, όπως δήλωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης – για να τα κρύψει όλα αυτά, εκπέμπει μια χυδαία τοξικότητα. Αναρωτιέμαι: Πόσο χαμηλά θα πέσετε, για να κολακέψετε ένα καθεστώς που σας παραχώρησε την καρέκλα του υπουργού. Ντροπιάζετε τον ελληνικό λαό, τις αξίες του λαού, τους αγώνες για δημοκρατία», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν γνωρίζω πότε αποκτήσατε ιδιοκτησιακή σχέση με τη Δικαιοσύνη»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Φάμελλος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη μαύρη επέτειο 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Όπως ανέφερε, «τιμούμε τον Παύλο Φύσσα, τιμούμε την Μάγδα Φύσσα, που μένει και στέκεται όρθια, με θάρρος και υπομονή», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των ναζί και των νεοναζί, το μίσος, τον φασισμό, τη βία, τις διακρίσεις. Και οφείλω να πω ότι αυτές τις μέρες η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, από τη μια μας προσβάλει και από την άλλη μας θυμίζει…».

«Δεν γνωρίζω πότε αποκτήσατε ιδιοκτησιακή σχέση με τη Δικαιοσύνη, αλλά αυτό αποκαλύπτει το πώς προσπαθεί και να καπελώσει και να χειριστεί τη Δικαιοσύνη σήμερα η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως «θεωρούν ότι είναι δική τους η Δικαιοσύνη. Αυτό προσβάλλει διπλά τους δικαστικούς και τους θεσμούς. Αυτό είναι το υπόβαθρο της Νέας Δημοκρατίας. Της χυδαίας εξάρτησης που επιχειρεί με τη Δικαιοσύνη και του καπελώματος, εκεί που μπορεί να εκμεταλλευτεί και να διαχειριστεί τα στενά κομματικά συμφέροντα», επισήμανε.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο Μητσοτάκη»

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή στελεχών του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι λόγω της «εξεταστικής – πλυντήριο ευθυνών» υπάρχει κίνδυνος παραγραφής για τους εμπλεκόμενους υπουργούς.

«Να το πω ξεκάθαρα: Είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τη χώρα ένας πρωθυπουργός που στήνει μηχανισμούς για να φιμώσει τους βουλευτές του και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, για να κουκουλώσει ένα γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο είναι 100% σκάνδαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ίδια έκανε στις υποκλοπές. Τα ίδια έκανε στα Τέμπη. Τα ίδια γίνονται δυστυχώς σε πολλές υποθέσεις διαφθοράς που κουκουλώνονται στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το κράτος της διαφθοράς στήνουν οι μηχανισμοί της Δεξιάς, της παλιάς Δεξιάς, σε όλη την Ελλάδα, με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί σχετικά με την εμπλοκή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη και του υπομνήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραδέχτηκε ότι ζήτησε και έλαβε.

«Στις 30 Ιουνίου, ο βουλευτής Μαγνησίας κύριος Μπουκώρος είπε δημόσια ότι 16 μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή τον κάλεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου κυβερνητικά στελέχη και τον ενημέρωσαν ότι είναι στις παρακολουθήσεις. Ποια είναι αυτά τα κυβερνητικά στελέχη;», αναρωτήθηκε ο κ. Φάμελλος.

«Εκτεταμένο καθεστώς της αρπαχτής, του βολέματος, του αυταρχισμού, του σκοταδισμού»

Ειδικά για τον Γιώργο Μυλωνάκη, μάλιστα, σημείωσε ότι στα μέσα του περασμένου Ιουνίου ζήτησε και έλαβε εσωτερικό σημείωμα από εξειδικευμένο συνεργάτη γύρω από τα αγροτικά ζητήματα, που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης. «Ποιος είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης; Μήπως ο κύριος Βάρρας;», σχολίασε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον Μάκη Βορίδη, αλλά τελικά κατέληξε στο Μαξίμου ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Τελικά το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη ‘δουλειά’. Ένα εκτεταμένο καθεστώς της αρπαχτής, του βολέματος, του αυταρχισμού, του σκοταδισμού. Γιατί όποιος τολμάει να σηκώσει κεφάλι, τον παίρνει η δαμόκλειος σπάθη του πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι κλείνουν στόματα, για να μην υπάρχουν ελεύθερα μυαλά και σοβαρά στελέχη στις δημόσιες υπηρεσίες», τόνισε.

Και προσέθεσε πως «αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Χτυπάει το κράτος Δικαίου, καλύπτει τους δικούς της, συντελεί στην απαξίωση της πολιτικής και της Δικαιοσύνης – και αυτό μας αφορά όλους – παραβιάζει το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, για να καλύψει τι; Τις ευθύνες της. Πορεύεται με κυνισμό και με αλαζονεία».

«Ο λαός έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη»

«Όμως ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Εδώ και πολύ καιρό έχει απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη. Δεν τον πιστεύει, δεν τον εμπιστεύεται. Δεν πάει άλλο αυτός ο κατήφορος. Και δεν μπορούν να καλυφθούν και οι ευθύνες της κυβέρνησης. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε αυτή την επιζήμια για τη χώρα πορεία. Το κράτος Δικαίου είναι το φως αλλά και το οξυγόνο. Η φωνή του πολίτη είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε το κράτος Δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τη Δεξιά του αυταρχισμού και των μεγάλων συμφερόντων», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Και συνέχισε: «Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε τη δημοκρατία και το κράτος Δικαίου. Αντίθετα, τα υποβαθμίζετε συνεχώς. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρότερους θεσμούς. Και αυτά μπορεί να τα φέρει στην Ελλάδα μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη δεν είναι σταθερή ούτε η δημοκρατία. Και για τον λόγο αυτό απαιτείται πολιτική αλλαγή, το συντομότερο. Και παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης που υποσκάπτει το κράτος Δικαίου, το συντομότερο».

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος σημνείωσε πως «η Προοδευτική Ελλάδα, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δίνει δύναμη και αξία στη δημοκρατία και τους θεσμούς. Και αποκαθιστά μια σχέση εμπιστοσύνης και συμμετοχής του πολίτη στη λειτουργία της Δημοκρατίας, με διαφάνεια και ισοτιμία. Μόνο έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Εμείς καταθέσαμε ήδη ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα και μια πολιτική πρόταση που μπορεί να επαναφέρει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία στην πολιτική. Να επαναφέρει το οξυγόνο που έχει στερήσει ο κ. Μητσοτάκης από την ελληνική κοινωνία. Και αυτή η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν».