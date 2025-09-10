Για την «προοδευτική Ελλάδα» που «θα επαναφέρει το Οξυγόνο που έχει στερήσει ο κ. Μητσοτάκης από την ελληνική κοινωνία», αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, αναπτύσσοντας το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα, στο πλαίσιο της ομιλίας στο Βελλίδειο για την 89η ΔΕΘ.

Ειδικότερα, «το όραμα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για μια Προοδευτική Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 13ωρα για να επιβιώνουν, αλλά θα μπορούν να ζουν καλά και ποιοτικά, με 8ωρη εργασία, όπου οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά θα εμπιστεύονται το ΕΣΥ και θα βρίσκουν γιατρό και σύγχρονες υποδομές Υγείας και Πρόνοιας όπου και αν βρίσκονται», παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Ολόκληρη η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ είπε ότι «από αυτό εδώ το βήμα, επιβεβαίωσε ότι παραμένει αμετακίνητος και αμετανόητος, στην ίδια πολιτική, στην ίδια ταξική και – επιτρέψτε μου να το πω – τοξική πολιτική. Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ποτίζει τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων, των καρτέλ. Δεν είπε λέξη για το χαμηλό εισόδημα μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Δεν είπε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, το παραγωγικό σχέδιο και την παραγωγικότητα της χώρας. Συνέχισε το ίδιο σχέδιο εξαπάτησης της ελληνικής κοινωνίας όπως κάνει από το 2019, αλλά και από πριν για να πάρει την εξουσία. Γιατί είναι εξαπάτηση να ανακοινώνει φοροαπαλλαγές εκ των υστέρων, επειδή πιέζεται δημοσκοπικά».

«Ο Μητσοτάκης υλοποιεί μια άδικη πολιτική»

Πρόσθεσε πως «ο κ. Μητσοτάκης υλοποιεί μια άδικη πολιτική. Ο πλούτος που παράγεται στη χώρα κατανέμεται άδικα και αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες όπως μας έχει πει στο παρελθόν. Είναι πολιτική επιλογή μίας άδικης δεξιάς κυβέρνησης. Αυτά τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, έχει εφαρμοστεί μια πολιτική που έχει εισφέρει δισεκατομμύρια υπερκερδών σε ελάχιστους σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Φάμελλος είπε ότι είναι τιμή για τον ίδιο να μιλάει για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από το βήμα της ΔΕΘ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας τον ευχαρίστησε για τη συμβολή που είχε ως υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo και εκπροσώπους των εργαζομένων, ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «περιμένουμε και διεκδικούμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο και θα ανήκει στην πόλη».

Σημειώνεται ότι αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ, η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

