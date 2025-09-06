newspaper
Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πολιτική Γραμματεία 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:18

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

«Ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αν βασίζεται σε ένα ενιαίο και οργανωμένο σχέδιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μετά από τη συνάντηση που είχε με την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας – Ημαθίας ο Πέλλας.

Όπως ανέφερε, «σήμερα στην Πιερία διαπιστώσαμε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους. Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ούτε καν είναι ολοκληρωμένα συνδεδεμένο με το πρωτογενές προϊόν της περιοχής».

Παράλληλα, σημείωσε ο κ. Φάμελλος, «οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τα σοβαρά προβλήματα της ακρίβειας, έχουν σοβαρά προβλήματα στο εργατικό δυναμικό και υπάρχει και αθέμιτος, παράτυπος ανταγωνισμός. Και από την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και από άλλες παράτυπες μορφές τουρισμού. Γι’ αυτό λέω ότι οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους».

YouTube thumbnail

«Πολιτεία που  θα δουλεύει για την ελληνική εργασία, όχι για τα καρτέλ που στηρίζει ο Μητσοτάκης»

Επισήμανε, επίσης, ότι «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ως προς τη φορολόγησή τους. Ένα κρίσιμο θέμα έχει να κάνει και με το τέλος ανθεκτικότητας», όπως είπε, εξηγώντας πως «δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στις τοπικές επιχειρήσεις, στον ελληνικό τουρισμό από το τέλος ανθεκτικότητας, που με άδικο τρόπο και χωρίς δίκαιη κατανομή εισπράττει η κυβέρνηση».

«Γι’ αυτό τον λόγο, χρειάζεται μία συνολική ανατροπή και του τουριστικού προϊόντος, ώστε να είναι σχεδιασμένο να επιμηκυνθεί, να υπάρξει επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους του τουρισμού και να υπάρξει μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες και στην Πιερία παραπονιούνται για το πολύ μεγάλο κόστος ενέργειας, για το πολύ μεγάλο τραπεζικό κόστος και για την ελλιπή πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις», υπογράμμισε.

«Άρα, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία, που θα δουλεύει για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για την ελληνική εργασία, σε σχέση με το ελληνικό περιβάλλον, και όχι για τα καρτέλ που υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής 'Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός

«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε το δίλλημα της αναμέτρησης με τον Μητσοτάκη, απευθύνθηκε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, έκοψε τη όρεξη στο Μαξίμου για τοξική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
Πολιτική 06.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.09.25

Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
ΔΕΘ 2025 06.09.25

Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Παρακολουθήστε ζωντανά, στο in, την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 19:39

Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, μετά το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε... φουριόζα στα προκριματικά του Μουντιάλ και το κυριότερο είναι ότι δείχνει να διαθέτει όχι απλά ελκυστικό παρόν, αλλά ακόμη καλύτερα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία

LIVE: Αρμενία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αρμενία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα

LIVE: Αγγλία – Ανδόρρα. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αγγλία – Ανδόρρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Μπάσκετ 06.09.25

Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1
Ποδόσφαιρο 06.09.25

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ και της Λανς μίλησαν στη Le Figaro και εξαπέλυσαν επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τι συμβαίνει με την Εθνική Γερμανίας; (pics)

Σύμπτωση η ήττα από τη Σλοβακία στην πρεμιέρα, ή μέρος ευρύτερου αγωνιστικού προβλήματος; Η διαχείριση του Νάγκελσμαν και η έλλειψη «βάθους» στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

Γιάννης Κουριδάκος
Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία
Το βάρος 06.09.25

Εκατό ασπρόμαυρα πορτρέτα μεταναστών κάνουν την εμφάνιση τους σε κτήριο του 16ου αιώνα στη Βενετία

Εγκατεστημένο σε ένα από τα ορόσημα της πόλης, το έργο φέρνει το θέμα της μετανάστευσης στη Βενετία, κάνοντας τους περαστικούς να αναλογιστούν την σημασία του «ανήκειν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατ
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
