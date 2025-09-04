Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες – Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι «εξαπάτησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με τις δηλώσεις που έκανε το 2019», ενώ χαρακτήρισε «ασπιρίνες» τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας για μια προοδευτική Ελλάδα», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών φορέων και της αυτοδιοίκησης της συμπρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε εισαγωγικά, «θέλουμε να ακούσουμε τους φορείς πριν ολοκληρώσουμε την πρόταση που θα καταθέσουμε δημόσια την επόμενη Τετάρτη», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αυτή η συζήτηση γίνεται διαχρονικά και δεν έχει καμία σχέση με τις φιέστες που τελευταία γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όταν έρχονται υπουργοί για να καλύψουν απουσία έξι ετών».

«Ο Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες το 2019»

«Ξεκινήσαμε από ένα θετικό σημείο το 2019 με ρυθμισμένο το χρέος, με μία χώρα με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης για 10 συνεχόμενα τρίμηνα, που είχε βγει από τη χρεοκοπία και από τα μνημόνια και είχε και πλεόνασμα για να μπορέσει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, αυτή η παρακαταθήκη δεν έχει πιάσει τόπο», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, εξηγώντας πως «είμαστε πρώτοι στην ΕΕ στην ακρίβεια, είμαστε πρώτοι από το τέλος στον χαμηλότερο μισθό, είμαστε πρώτοι από το τέλος στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Αλλά είμαστε πρώτοι και στα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων», όπως είπε.

Παράλληλα, τόνισε πως «ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με τις δηλώσεις που έκανε το 2019. Εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα. Εξαπάτησε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους καταναλωτές, εξαπάτησε και την έννοια της αριστείας», ενώ αντέτεινε πως η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «δημόσια ΔΕΘ που ανήκει στους φορείς της πόλης. Σύγχρονη. Όχι όπως είναι σήμερα με τα κάγκελα και τις επεκτάσεις».

«Οι ασπιρίνες που ακούμε ότι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούν να διορθώσουν την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη οικονομική πολιτική, που να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει μία σοβαρότατη επανεκκίνηση, ανταποκρινόμενος σε αυτό που είχε ανάγκη η κοινωνία. Να έχει κόμματα, τα οποία αξιόπιστα διεκδικούν τα συμφέροντα για μια καλύτερη Ελλάδα».

«Προκαλώ δημοκρατικά τον Μητσοτάκη να ανακοινώσει μείωση ΦΠΑ και φορολόγησης»

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να «εφαρμοστεί η μείωση του ΦΠΑ (με μηδενισμό, για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τα φάρμακα) και η μείωση της φορολόγησης», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προκαλώ δημοκρατικά τον κ. Μητσοτάκη να το ανακοινώσει».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «έχουμε ήδη υποβάλει πρόταση στη Βουλή για 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο. Επαναφορά 13ης σύνταξης, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, με 120 δόσεις, με διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και τμήματος του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις».

Επιπλέον, ζήτησε «να εφαρμοστεί πλήρως η προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή η κατάργηση του πτωχευτικού Σταϊκούρα – Μητσοτάκη και η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού όταν η επιχείρηση είναι σε ρύθμιση», ενώ επισήμανε ότι «η Πολιτεία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους συντελεστές αισχροκέρδειας στην ενέργεια και στις τράπεζες, ώστε όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι να μπορούν να ζήσουν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας για μια προοδευτική Ελλάδα. Ανάπτυξη σημαίνει αναβαθμισμένη εργασία, που θα έχει μερίδιο από τον πλούτο της ανάπτυξης, αλλά και θα συμμετέχει σε αυτήν», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας πως «η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά του μέλλοντος. Πρέπει να είναι κυκλική, κλιματικά ουδέτερη, φιλική προς το περιβάλλον, σύγχρονη και ψηφιακή».

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία, η οποία πρέπει να αναβαθμίσει την παρουσία της στην πολιτική στέγης στην Υγεία και στην Παιδεία, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες», τόνισε καταληκτικά.