Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

«Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργασία και δεν μπορεί η εργασία να μην απολαμβάνει το οφέλη της ανάπτυξης» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού, την Τετάρτη.

«Εκπροσωπείτε έναν κλάδο, ο οποίος έχει ανοιχτά ζητήματα όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η ελαστικότητα στην απασχόληση, η εποχικότητα και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα του επιδόματος ανεργίας. Από τη μία λέμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι το περιβάλλον και οι άνθρωποι του, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού είναι άνεργοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσε πως «δεν μπορούμε να παραμένουμε ως χώρα στο περιορισμένο και ανεπαρκές μέτρο του επιδόματος ανεργίας», υποστηρίζοντας τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερους μισθούς.

Όπως ανέφερε, «αν έχουμε καλύτερες υπηρεσίες τουρισμού, καλύτερες υπηρεσίες στη σίτιση και καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους, θα είναι προς το συνολικό συμφέρον της ελληνικής οικονομίας».

«Μεσαίωνας το εργασιακό ν/σ – Σκλαβιά των εργαζόμενων»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.

«Το 13ωρο που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως είναι μεσαίωνας. Είναι σκλαβιά των εργαζόμενων», τόνισε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως «μιλάμε για εργαζόμενους που θα φεύγουν νύχτα και θα γυρίζουν νύχτα. Και δεν θα ξέρουν και τι τους περιμένει την επόμενη νύχτα, διότι μπορεί να τους περιμένει και μια διήμερη σύμβαση…».

«Ζητάμε την απόσυρση αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου και πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει να μην γυρίσει τόσα χρόνια πίσω η Ελλάδα», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, για εργαζόμενους με εργασία όλο τον χρόνο, πάμε πίσω. Αυτός είναι ο οδοστρωτήρας που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, διότι το μόνο που θέλει να υποστηρίξει είναι τα υπερκέρδη των καρτέλ».