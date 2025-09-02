newspaper
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 19:47
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι
Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
Πολιτική Γραμματεία 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:06

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Η πράσινη μετάβαση αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης και ευημερίας για την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις».

Εξήγησε πως η αναγκαία αυτή μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί με την ολοκληρωτική αλλαγή του σημερινού «αδηφάγου» παραγωγικού μοντέλου, κάτι που, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να κάνει μια δεξιά κυβέρνηση». Ειδικότερα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως όχι μόνο δεν υπηρετεί τη «δίκαιη μετάβαση», αλλά αντίθετα, προωθεί εξελίξεις «άδικες και επικίνδυνες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Ο  Σωκράτης Φάμελλος έκανε αναφορά σε μια σειρά «πρωτοπόρων και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων» που είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως η θέσπιση των ενεργειακών κοινοτήτων, τις οποίες όμως, όπως είπε, «ναρκοθέτησε» η σημερινή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, καταλόγισε στην κυβέρνηση «επικοινωνιακή» διαχείριση της κλιματικής κρίσης, καθώς και πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και ευνοούν τα καρτέλ – από το Σχέδιο Πισσαρίδη μέχρι την άδικη φορολογία και την ελλιπή αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως μια διαφορετική, «προοδευτική», κυβέρνηση μπορεί μόνο να δώσει απάντηση στα «αδιέξοδα αυτής της κυβέρνησης» και αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα του σε πέντε άξονες και αφορούν στην έκθεση  του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

«Πέντε προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δίκαιη μετάβαση»:

1. Ένα εθνικό σχέδιο ανθεκτικότητας, που είναι δημόσια ευθύνη και όχι προσωπική ευθύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

2. Μικροπιστώσεις και χρηματοδοτήσεις άτοκες για επενδύσεις μετριασμού εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικότητας με εγγυήσεις Δημοσίου.

3. Ένα νέο Εθνικό Ταμείο Ανθεκτικότητας και Μετάβασης, χρηματοδοτούμενο από τα υπερκέρδη των καρτέλ και της ΔΕΗ και ενσωμάτων κριτηρίων αποκέντρωσης, πλουραλισμού και δικτύωσης των μικρών επιχειρήσεων, και κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας.

4. Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας: έλεγχος και ρύθμιση από την πολιτεία, δημόσια ΔΕΗ, προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή.

5. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με κυκλικότητα, στρατηγική κυκλικής οικονομίας, δημοτική διαχείριση απορριμμάτων κι όχι καύση, δημόσια διαχείριση του νερού.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη και αυτό το κόστος οφείλει να το επωμιστεί η πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος που πρέπει να φορολογηθεί για τη μετάβαση αυτή», υπογράμμισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά μόνο για να μοιράσει δισεκατομμύρια στους μεγάλους».

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Θέλουμε μια δίκαιη ανάπτυξη, που θέλει δημοκρατία και στην παραγωγή. Αυτό είναι ο πλουραλισμός. Είναι δημοκρατία στην αγορά. Γιατί χρειαζόμαστε τη δημοκρατία σε όλα τα πεδία για την επόμενη μέρα», τόνισε καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Οι τομείς της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ
Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times, η Κλόι Μαλ, νέα αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ
Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη Ρούμπεν Ρέγες αναζητά τον αντικαταστάτη Ουζουνίδη, έχοντας έχει κάνει επαφές με δυο–τρεις συμπατριώτες του ενώ είχε επικοινωνία και με τον πρώην της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.

Σύνταξη
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
Ενώ οι άνδρες σπάνια υφίστανται επαγγελματικές συνέπειες για τις επιπλέον ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα παιδιών, οι γυναίκες βλέπουν συχνά την καριέρα τους να ανακόπτεται.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά (vid)
Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
