Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η πράσινη μετάβαση αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης και ευημερίας για την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις».

Εξήγησε πως η αναγκαία αυτή μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί με την ολοκληρωτική αλλαγή του σημερινού «αδηφάγου» παραγωγικού μοντέλου, κάτι που, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να κάνει μια δεξιά κυβέρνηση». Ειδικότερα, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως όχι μόνο δεν υπηρετεί τη «δίκαιη μετάβαση», αλλά αντίθετα, προωθεί εξελίξεις «άδικες και επικίνδυνες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε αναφορά σε μια σειρά «πρωτοπόρων και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων» που είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως η θέσπιση των ενεργειακών κοινοτήτων, τις οποίες όμως, όπως είπε, «ναρκοθέτησε» η σημερινή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, καταλόγισε στην κυβέρνηση «επικοινωνιακή» διαχείριση της κλιματικής κρίσης, καθώς και πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και ευνοούν τα καρτέλ – από το Σχέδιο Πισσαρίδη μέχρι την άδικη φορολογία και την ελλιπή αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως μια διαφορετική, «προοδευτική», κυβέρνηση μπορεί μόνο να δώσει απάντηση στα «αδιέξοδα αυτής της κυβέρνησης» και αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα του σε πέντε άξονες και αφορούν στην έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

«Πέντε προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δίκαιη μετάβαση»:

1. Ένα εθνικό σχέδιο ανθεκτικότητας, που είναι δημόσια ευθύνη και όχι προσωπική ευθύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

2. Μικροπιστώσεις και χρηματοδοτήσεις άτοκες για επενδύσεις μετριασμού εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικότητας με εγγυήσεις Δημοσίου.

3. Ένα νέο Εθνικό Ταμείο Ανθεκτικότητας και Μετάβασης, χρηματοδοτούμενο από τα υπερκέρδη των καρτέλ και της ΔΕΗ και ενσωμάτων κριτηρίων αποκέντρωσης, πλουραλισμού και δικτύωσης των μικρών επιχειρήσεων, και κλιματικής ουδετερότητας και ανθεκτικότητας.

4. Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας: έλεγχος και ρύθμιση από την πολιτεία, δημόσια ΔΕΗ, προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή.

5. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με κυκλικότητα, στρατηγική κυκλικής οικονομίας, δημοτική διαχείριση απορριμμάτων κι όχι καύση, δημόσια διαχείριση του νερού.

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη και αυτό το κόστος οφείλει να το επωμιστεί η πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος που πρέπει να φορολογηθεί για τη μετάβαση αυτή», υπογράμμισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά μόνο για να μοιράσει δισεκατομμύρια στους μεγάλους».

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης. Θέλουμε μια δίκαιη ανάπτυξη, που θέλει δημοκρατία και στην παραγωγή. Αυτό είναι ο πλουραλισμός. Είναι δημοκρατία στην αγορά. Γιατί χρειαζόμαστε τη δημοκρατία σε όλα τα πεδία για την επόμενη μέρα», τόνισε καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.