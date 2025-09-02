newspaper
02.09.2025 | 14:56
Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – Ευεργετικές οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:58

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα – Ευεργετικές οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ

Με τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Συναντήσεις με οικονομικούς, εργασιακούς, παραγωγικούς και συνδικαλιστικούς φορείς πραγματοποίησε την Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ, όπου, με διαδικασία δημόσιου διαλόγου, θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος.

Στις συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΤΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΑΔΕΔΥ επεσήμανε τις νομοθετικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων «με μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για «120 δόσεις για τα χρέη των επαγγελματιών (με παράλληλο κούρεμα των επιτοκίων και του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις), μέτρο που πρέπει να συνδεθεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης».

«Όχι» στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών

«Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης και της μείωσης της κατανάλωσης. Η ακρίβεια, για την οποία ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, πλήττει όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε ότι «υπάρχει και το επιπλέον πρόβλημα, της χαμηλής ρευστότητας και της πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις και στις πιστώσεις. Αντί να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην αγορά, έχουμε μόνο χρεώσεις, προμήθειες, κατασχέσεις και βάρη από τις τράπεζες προς τους μικρομεσαίους».

Επίσης, εξέφρασε την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών και ζήτησε την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται οι οφειλές.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι «η δημόσια ΔΕΗ, η ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα και η χρηματοδότηση ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ είναι μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία».

«Απαράδεκτο έκτρωμα το εργατικό ν/σ που νομιμοποιεί το 13ωρο»

Με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και τις «απαράδεκτες εξαγγελίες για την άρση μονιμότητας», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προσπαθεί να δημιουργήσει εχθρούς και να θρέψει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να καλύψει τα σκάνδαλα και την ανεπάρκειΆ της».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο έκτρωμα» το εργατικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την εργατική σκλαβιά που ετοιμάζει. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας».

Ανέδειξε τη σημασία επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στάθηκε στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Επίσης, τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες να μείνουν στη χώρα – και ειδικά στην περιφέρεια – για να έχουν προκοπή και ευκαιρίες για μια υγιή επιχειρηματικότητα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να αποκτήσει η τουριστική επιχειρηματικότητα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και αειφορίας και να επεκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Δεν μπορεί να προχωρήσει ο τουρισμός αν δεν έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία, που να εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και τους κανόνες. Η τουριστική επέκταση χωρίς σχεδιασμό και υποδομές θα οδηγήσει στην υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται ο τουρισμός. Είναι νάρκη ο υπερτουρισμός. Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Η συγκέντρωση της οικονομίας σε λίγους, δημιουργεί υπερκέρδη που πλήττουν την υγιή επιχειρηματικότητα του τουρισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ», όπως είπε, «η ευρωπαϊκή και η ελληνική κανονικότητα είναι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, να ζουν και να αμείβονται καλά μ’ ένα οκτάωρο δουλείας, να έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια, να μην κινδυνεύουν να τους πάρουν το σπίτι οι τράπεζες και ταυτόχρονα να έχουν καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στη ΔΕΘ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» 02.09.25

«Η έρευνα κλείνει, οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»: Η Νέα Αριστερά μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη

Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Σύνταξη
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Συνέντευξη Τύπου 02.09.25 Upd: 13:48

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Οι τομείς της υγείας, της εργασίας, της ακρίβειας, της ενέργειας και του ιδιωτικού χρέους στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Πολιτική 02.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροπολογία 02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση
in Confidential 02.09.25

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση, με πορίσματα πριν τη ΔΕΘ δεν σώζουν την κατάσταση, κι άλλοι κυβερνητικοί υπό διερεύνηση

Μεγάλο ζόρι για την κυβέρνηση αποδεικνύεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο πρωθυπουργός να περάσει ανέφελο ΣΚ στη ΔΕΘ αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές και το περιεχόμενό τους... τρομάζει. Γιατί χαμογελά ο Τσίπρας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
