Φάμελλος: Πειθαρχικό-μπαμπούλας για να επιβάλλετε ομερτά στους δημόσιους υπαλλήλους

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το νομοσχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση, κάνοντας λόγο για «πειθαρχικό-μπαμπούλα».

Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος προς την συμπολίτευση, τόνισε πως «είσαστε η κυβέρνηση των άθλιων μεθοδεύσεων για να κρύψετε την αλήθεια και να προστατέψετε τις καρέκλες τις δικές σας και τον κολλητών σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύει κανείς και δεν πιστεύει κανείς ότι με αυτή την κυβέρνηση θα λάμψει η αλήθεια».

Παράλληλα, μίλησε για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατηγορώντας την κυβέρνηση, πως έλεγε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, αλλά και αυτό το καλοκαίρι «αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το επιτελικό κράτος είναι μόνο για τα μάτια. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θέλει ισχυρή Πολιτεία και ισχυρό δημόσιο τομέα, στον οποίο έχει αλεργία ο κ. Μητσοτάκης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Θέλετε να επιβάλλετε ομερτά στους δημοσίους υπαλλήλους»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση, επισήμανε πως «δεν υπηρετεί τον στόχο της ισχυρής Πολιτείας» και σημείωσε: «Υπάρχει το ερώτημα: Απαιτείται σοβαρή μεταρρύθμιση στην Δημόσια Δικοίκηση; Σαφέστατα, αλλά αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση είναι δόλια υποχώρηση. Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοθέτημα που έχει μέσα τιμωρητικά επικοινωνιακά εργαλεία, αδιαφανή, στημένα κομματικά, που φέρνει την Ελλάδα στην εποχή της ΕΡΕ».

«Η μόνη αριστεία της κυβέρνησης είναι στην προπαγάνδα, στις υποκλοπές, στην συγκάλυψη, στα σκάνδαλα, στην ατιμωρησία. Με το νομοσχέδιο θέλετε να εκφοβίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους και να επιβάλλετε ομερτά, ώστε κανείς να μην μιλά για τα σκάνδαλα και την ρεμούλα. Παράλληλα, ενοχοποιεί την συνδικαλιστική δράση. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης αλλά δεν μπορεί την αξιολόγηση να την κάνουν οι διορισμένοι από την κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιπαράθεση με τον υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο για την «ραγδαία αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων που έφτασε το 46% επί ΝΔ, με το κόστος της Προεδρίας της Κυβέρνησης να ανεβαίνει επίσης από τα 30.271.000 ευρώ το 2020, στα 41.689.000 ευρώ το 2025».

Από την πλευρά του, ο κ. Λιβάνιος υποστήριξε ότι η αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων επί ΝΔ οφείλεται στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι της γενικής κυβέρνησης.

Κατά του 13ωρου

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί και εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου, που επιβάλλει εργασία 13 ωρών, ενώ επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ακρίβεια στην Ευρώπη, αλλά το Μαξίμου δεν θέλει να την αντιμετωπίσει, γιατί είναι «η ακρίβεια του κ. Μητσοτάκη».

Μιλώντας για τα διεθνή θέματα και τη θέση της χώρας μας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «διανύουμε ταραγμένη περίοδο διεθνώς. Συνεχίζεται η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού, η ΕΕ σύρεται πίσω από τον Τραμπ και αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Για τις εξελίξεις σε σχέση με την Μονή Σινά, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αδιανόητα διπλωματικά λάθη, που οδήγησαν στην επιδείνωση, καθώς και γενικότερα στη συνεχή υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας».

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την επικαιροποίηση της απόφασης για Παλαιστίνη

Μίλησε για τη Γάζα, λέγοντας ότι «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σήμερα καθώς εξελίσσεται σχέδιο λιμού και εποικισμού, ώστε να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου. Ακόμη περιμένουμε μία πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη». Θύμισε ότι ζήτησε ελληνική πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ στα περίχωρα της Γάζας και να επιβληθούν κυρώσεις.

Ο κ. Φάμελλος έστρεψε τα «πυρά» του και κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι κακώς ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης την επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης του ελληνικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορεί να τεθεί «εν αμφιβόλω», αλλά να γίνει πράξη.

Κλείνοντας είπε ότι η κυβέρνηση πορεύεται «με κυνισμό, με αλαζονεία και καταφεύγει στην τοξικότητα», τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μία προοδευτική κυβέρνηση.