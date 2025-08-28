Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία επανακαταθέτει, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, την τροπολογία η οποία αφορά στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε όλες τις κλίμακες, μία τροπολογία «πλήρως κοστολογημένη», όπως τονίζει η Κουμουνδούρου.

Επισημαίνει πως «σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα» και υπογραμμίζει πως «ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων».

«Τα δώρα δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα»

Για να τονίσει πως «η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια, μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012, στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνει καταληκτικά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, «απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη, καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της».