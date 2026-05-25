Εκλογές στην Κύπρο: Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον ΔΗ.ΣΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κύπρο:

«Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026

Κύπρος: Το αποτέλεσμα των εκλογών

Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού, με 27,1% και 17 έδρες έδειξε η καταμέτρηση μετά την ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ, συγκέντρωσε 23,9% και 15 έδρες. Σημαντικά ενισχύθηκε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, που κερδίζει 8 έδρες. Ο Φειδίας Παναγιώτου επίσης μπαίνει στη Βουλή με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία και 4 έδρες.