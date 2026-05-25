Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θράκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-25- πιστόλια,

-25- γεμιστήρες,

-5- κινητά τηλέφωνα και -2- κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.