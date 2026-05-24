Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα από το Θησείο και η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, αναρωτιέται τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα αναφερόμενη στην «κυβερνώσα Αριστερά» που οραματίζεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Ανάρτηση της Ηρώ Διώτη για την «κυβερνώσα Αριστερά»

Σημειώνει πως «οποιος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, συνήθως θέλει να μας πει ότι η υπάρχει μια ‘καλή’ Αριστερά η οποία θέλει να κυβερνήσει και είναι χρήσιμη και μια ‘κακή’ Αριστερά η οποία δεν θέλει να κυβερνήσει και είναι περιττή» και πως «αυτή η ιδέα είναι προσβλητική για την ιστορία της Αριστεράς και όποιος τη υποστηρίζει δεν μπορεί να δηλώνει ότι είναι αριστερός».

Η ιστορία της Αριστεράς

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμάται πως στην ιστορία της Αριστεράς «καταγράφονται άνθρωποι όπως ο Καρλ Μαρξ, η Άντζελα Ντέιβις, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο κομαντάντε Μάρκος» αλλά και «οι Έλληνες οι οποίοι όχι απλά δεν κυβέρνησαν ποτέ, αλλά στη ζωή τους δεν υπήρξαν ποτέ ούτε καν σύμβουλοι κοινότητας».

«Είναι κάποιος εδώ που θέλει να μας πει ότι δεν άλλαξαν τον κόσμο και ότι αυτός είναι πιο χρήσιμος από αυτούς;» αναρωτιέται.

Και συνεχίζει έχοντας συγκεκριμένους αποδέκτες στο μήνυμά της: «Αλλά, βέβαια, η Αριστερά, θέλει να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει στο πλευρό της κοινωνίας και των αγώνων της για να καταπολεμήσει την αδικία, την εκμετάλλευση, τη συσσώρευση του πλούτου, τον καπιταλισμό που δεν είναι ποτέ δημοκρατικός».

Τα «καρφιά» της Ηρώ Διώτη

Και αρκετά «καρφιά»: «Σε τι μας είναι χρήσιμη μια Αριστερά η οποία κυβερνά νομοθετώντας το χρηματιστήριο της ενέργειας, τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, την ιδιωτικοποίηση των μεταφορών, την υπαγωγή όλης της δημόσιας περιουσίας σε ένα διεθνές υπερταμείο;».

Απαντά στο ερώτημα που η ίδια θέτει: «Έχουμε τη Δεξιά να τα κάνει αυτά, δεν χρειαζόμαστε μια «κυβερνώσα» Αριστερά».

Καταλήγει: «Η Αριστερά είναι χρήσιμη όταν βοηθά να αλλάξει ο κόσμος. Από την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, από τη Βουλή η από τον δρόμο δημιουργώντας εξελίξεις από την πλευρά των φτωχών. Είναι αλήθεια ότι αυτή η Αριστερά μας έλειψε δέκα χρόνια τώρα. Αλλά την φτιάχνουμε. Μαζί την φτιάχνουμε».