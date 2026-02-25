Γ. Βαρουφάκης: Οι Αρχές εξαντλούν την αυστηρότητά τους και τον παραπέμπουν σε δίκη μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά
Την αντίδραση του ΜέΡΑ25 προκαλεί η κλήση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών».
Την παραπομπή του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά (στις 16 Δεκεμβρίου 2026), γνωστοποίησε το ΜέΡΑ25.
«Αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα της Αριστεράς και της Οικολογίας.
Η κατηγορία
Ο γραμματέας του κόμματος κατηγορείται για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών», μετά τις δηλώσεις του πως είχε κάνει το 1989 στο Σίδνεϊ αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η κάνναβη του ταιριάζει περισσότερο, ενώ περιέγραψε ως μια πολύ σπουδαία στιγμή, όπως είπε, τη νύχτα που πήρε ναρκωτικά χάπια «ecstasy» στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα» είχε δηλώσει.
Το κάλεσμα του ΜέΡΑ25
Το ΜέΡΑ25 καλεί κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη, «να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».
