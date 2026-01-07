Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Ποινική προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το βίντεο του Γιάννη Βαρουφάκη που μιλά για παλαιότερη χρήση ναρκωτικών.

Το επίμαχο βίντεο διαβιβάστηκε από την ΕΛΑΣ στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών ανέφερε μεταξύ άλλων πως η κάνναβη του ταιριάζει περισσότερο, ενώ περιέγραψε ως μια πολύ σπουδαία στιγμή, όπως είπε, τη νύχτα που πήρε ναρκωτικά χάπια «ecstasy» στο Σίδνεϋ στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

«Δεν ξαναπήρα»

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα»

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Σε επόμενη ερώτηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να επιλέξει έναν εκ των Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο».

«Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει»

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε και για το αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών και απάντησε «καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση». Ο ίδιος είπε, επίσης, «μετανιώνω για τα πάντα που έχω κάνει, μετανιώνω για πολλά, αλλά αν δεν τα είχα κάνει δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα».