Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο ΟΑΣΘ δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις αυξημένες μετακινήσεις που αναμένεται να προκύψουν από τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για διάστημα τριών εβδομάδων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή του.

Ο οργανισμός πρόκειται να εφαρμόσει το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε χρησιμοποιηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την πρώτη προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Στο πλαίσιο των μέτρων, επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της διαδρομής του Μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν τρεις υφιστάμενες γραμμές που εξυπηρετούν βασικούς συγκοινωνιακούς άξονες της πόλης.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ο ΟΑΣΘ, σε συνεννόηση με τους εργαζομένους, προχωρά στην αναστολή αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών από τις 29 Μαΐου και για όλο το διάστημα που το Μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, τόνισε πως ο οργανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενεργοποιώντας ένα δοκιμασμένο σχέδιο με στόχο την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Παράλληλα, κάλεσε τους οδηγούς να διατηρούν ελεύθερες τις λεωφορειολωρίδες και να αποφεύγουν την παράνομη στάθμευση, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των λεωφορείων και να τηρούνται τα δρομολόγια.

Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί ως ημι-εξπρές στη διαδρομή Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα επτά λεπτών, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 05:00 έως τις 24:00.

Κατά τη μετάβαση προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, οι στάσεις θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Στην επιστροφή προς Νέα Ελβετία, οι στάσεις θα περιλαμβάνουν τις Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, ενισχυμένα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται και στις γραμμές ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και Κηφισιά – Δικαστήρια.