Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλύτερες επιδόσεις, παίρνει το χρυσό μετάλλιο σε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούσαν οι Βρυξέλλες τον Ορμπαν, διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό, καταπάτηση της ελευθερίας του Τύπου, τονίζει ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στην Ράνια Τζίμα για την ενότητα interview του in. Αποδίδει δε τη διαφορετική μεταχείριση σε διεθνές επίπεδο του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Ορμπαν μόνο στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον τελευταίο «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι ένα ‘ναι σε όλα’. Είναι ο απόλυτος yes man στις Βρυξέλλες και στη Ουάσιγκτον. Και αυτό του έχει εξασφαλίσει πλήρη στήριξη στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην ατιμωρησία στη χώρα μας, για τις υποκλοπές και όλα αυτά. Γι’ αυτό μένει στο απυρόβλητο, αντίθετα με τον Όρμπαν».

Κρυστάλλινη είναι η άποψη του και για το τι συνέβη στο σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώντας βασικό υπεύθυνο και ενορχηστρωτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου. «Είναι ξεκάθαρο. Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κουρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει πρωθυπουργός σε μία χώρα, η οποία σέβεται τον εαυτό της».

«Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον, που δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση» προσθέτει ο κ. Βαρουφάκης. Σπεύδει δε να τονίσει τη σημασία διαλεύκανσης του σκανδάλου. «Εγώ θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει η πλήρης έρευνα, να να συνεχιστεί αυτή η δίωξη».

Η χώρα είναι μη βιώσιμη

Ετοιμόλογος και με πειστικά επιχειρήματα ο κ. Βαρουφάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση στην οικονομία είναι απόλυτος: «η χώρα είναι μη βιώσιμη, ως πολιτική και κοινωνική οικονομία». Προς επίρρωση δίνει ένα στατιστικό δεδομένο. «Το γνωρίζετε ότι χάνουμε πάνω από τους μισούς γιατρούς το χρόνο; Δηλαδή τα παιδιά, νέοι και νέες, που αποφοιτούν από τις ιατρικές σχολές, κάθε Ιούνιο, τα τελευταία τρία- τέσσερα χρόνια οι μισοί φεύγουν στο εξωτερικό…. Την ψυχή μας χάνουμε. Το κορμί της χώρας μας χάνουμε».

«Αυτό είναι η εισαγωγή μου στο γιατί η χώρα δεν είναι βιώσιμη» σημειώνει και αναφέρεται στην έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων που όπως τονίζει «σε καθαρή βάση είναι αρνητικές δεκαεννιά συναπτά χρόνια. Δηλαδή φθίνει η παραγωγική βάση της χώρας κάθε χρόνο. Παροπλίζουμε αγροτική γη. Τοποθετούμε φωτοβολταϊκά πάνω στην παροπλισμένη αγροτική γη».

Μάλιστα ο κ. Βαρουφάκης συνδέει τη σαθρή οικονομική βάση με τη διαφθορά και την παρακμή. Δηλώνοντας μαρξιστής της αριστεράς, σημειώνει «όταν η οικονομική βάση είναι σαθρή και δεν είναι βιώσιμη, τότε το επιφαινόμενο πολιτιστικά, πολιτικά, το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμο στη βάση μιας μη βιώσιμης πολιτικής οικονομίας».

Σκληρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση και για τις επιλογές της στον ενεργειακό τομέα, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα ενεργειακά projects, αλλά η συνολική καθαρή ζημιά για την κοινωνία θα είναι τεράστια», και μιλώντας για «νόμιμη διαφθορά».