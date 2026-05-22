Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια

Λένε ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, όμως στην Μπάγερν Μονάχου δεν ανησυχούν σχετικά με το μέλλον του Βίνσεντ Κομπανί στον πάγκο της ομάδας παρά τα σενάρια ότι η Μάντσεστερ Σίτι τον «καλοβλέπει» σαν διάδοχο του Πεπ Γκουαρντιόλα. «Ο Κομπανί είναι ένας καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου Χέρμπερτ Χάινερ ενώ «απάντησε» και στα σενάρια για την Μάντσεστερ Σίτι, δείχνοντας ότι δεν φοβάται μην τον ξεσηκώσουν και προσθέτοντας ότι δεν πωλείται!

Όπως υπενθύμισε ο Χάινερ , με δηλώσεις του στην Sport Bild, ο Κομπανί ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 και αυτό έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Επίσης, ξεκαθάρισε: «Το κίνητρό μας για την επέκταση δεν ήταν να προκαταλάβουμε τη Μάντσεστερ Σίτι. Επεκτείναμε το συμβόλαιό του επειδή κάνει εξαιρετική δουλειά και επειδή απλώς θέλαμε να μείνει μαζί μας περισσότερο. Ίσως κάποια μέρα να γίνει προπονητής στη Μάντσεστερ Σίτι, αφού έχει αγωνιστεί εκεί στο παρελθόν. Είναι λογικό ή πετυχημένη δουλειά του να προσελκύει την προσοχή κορυφαίων συλλόγων. Είναι νέος και έχει πολλά χρόνια προπονητικής καριέρας μπροστά του. Αλλά αυτός και η οικογένειά του είναι πολύ χαρούμενοι στο Μόναχο».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Μπάγερν Χάινερ έδειξε ότι είναι απόλυτος και δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε τυχόν πρόταση για να δώσει ο σύλλογος τη συγκατάθεσή του για τον Βέλγο προπονητή της ομάδας. «Είναι ευπρόσδεκτοι να χτυπήσουν την πόρτα για τον Κομπανί», δήλωσε ο Χάινερ. Όμως, πρόσθεσε: «Οι παίκτες συχνά περιγράφονται ως μη παραχωρήσιμοι. Και δεν υπάρχει μεταγραφικό κόστος για τον Κομπανί. Δεν πωλείται. Ο Βίνσεντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, κάτι που μας δίνει ασφάλεια και ελπίζουμε ότι θα μείνει πολύ, πολύ περισσότερο. Έχει κάνει όνομα εδώ μαζί μας».

Μετά έπλεξε το εγκώμιο του Κομπανί, αποκαλύπτοντας μυστικά της δουλειάς του αλλά και του χαρακτήρα του προπονητή της Μπάγερν Μονάχου:

-«Ο Βίνσεντ έρχεται πρώτος το πρωί στο προπονητικό κέντρο και φεύγει τελευταίος. Όταν επιστρέφουμε στο Μόναχο μετά από εκτός έδρας αγώνες, τον βλέπω ήδη να εξετάζει όλα τα πλάνα του αγώνα στον φορητό υπολογιστή του στο αεροπλάνο και να καλεί το προπονητικό του επιτελείο για την αρχική ανάλυση. Αυτή η σκληρή δουλειά είναι μεταδοτική, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά για ολόκληρο τον σύλλογο. Ο Κομπανί είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα».

-«Ο Ότμαρ Χίτζφελντ είπε κάποτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν προπονητή είναι να είναι αυθεντικός. Ο Βίνσεντ είναι η προσωποποίηση της αυθεντικότητας – είναι ριζικά γνήσιος με τον προσιτό του τρόπο».

-«Οι παίκτες ξέρουν πού βρίσκονται μαζί του, και αυτό, μαζί με τη συμπεριφορά του και την εξαιρετική του εμπειρία, είναι το κλειδί. Δεν είναι μόνο ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Βίνσεντ είναι πάντα ευγενικός, αλλά μπορεί επίσης να είναι αυστηρός όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα φαντάζεται στην προπόνηση ή σε έναν αγώνα».