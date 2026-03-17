«Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας του Κομπανί στην Μπάγερν»

Αποθέωσε τον προπονητή της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί ο Νταβίντ Σίλβα και παράλληλα αποκάλυψε τα μυστικά της επιτυχίας του στην γερμανική ομάδα. Ο 40χρονος Νταβίντ Σίλβα γνωρίζει πολύ καλά τον Βέλγο προπονητή καθώς έπαιξαν μαζί σε 232 παιχνίδια με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

«Ακόμα και όταν ήταν ποδοσφαιριστής, μπορούσες να καταλάβεις ότι ήθελε να γίνει προπονητής», ξεκαθάρισε ο Νταβίντ Σίλβα για τον προπονητή της Μπάγερν Βίντσεντ Κομπανί.

Παράλληλα αποκάλυψε γιατί είναι πετυχημένος στην κορυφαία ομάδα της Bundesliga: «Αναλύει τα πάντα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έχει τρόπο να επικοινωνεί με τους παίκτες και συνολικά κάνει εξαιρετική δουλειά».

Όμως, δεν έμεινε μόνο σε αυτά, καθώς πρόσθεσε: «Έχει τα πάντα υπό έλεγχο, σκέφτεται βαθιά τα πράγματα και δουλεύει απίστευτα σκληρά. Ο Βίνσεντ είχε πάντα τα στοιχεία ενός προπονητή».

Υπάρχουν κι άλλα μυστικά της επιτυχίας του Κομπανί στο πόστο του προπονητή που σύμφωνα με τον Νταβίντ Σίλβα είναι τα εξής: «Είναι νέος, πεινασμένος και προσέχει κάθε λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, εμπνέει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του».

Ακόμη, ο Νταβίντ Σίλβα προέβλεψε ότι «είναι σίγουρα ένας από τους διεκδικητές για την κατάκτηση του UEFA Champions League».

Ο Νταβίντ Σίλβα δεν έκρυψε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν». Τώρα βρίσκεται σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν, που έχει μάθει να κερδίζει, ένας ιδανικός συνδυασμός. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της Μπάγερν και αυτή η συνεχής επιθυμία να τα ξεπερνά αποτελούν πολύ έντονο στοιχείο της δουλειάς του».

Κατά καιρούς κολακευτικά σχόλια για τον Κομπανί έκαναν κι άλλοι, ακόμη και ιθύνοντες της ομάδας:

-Ούλι Χένες (επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν): «Με τον Κομπανί ο κόσμος διασκεδάζει ξανά βλέποντας την Μπάγερν. Θέλει να μιλά μόνο για ποδόσφαιρο και αυτό κάνει καλό σε όλη την Μπάγερν».

-Χέρμπερτ Χάινερ (πρόεδρος της Μπάγερν): «Ο Κομπανί ξεχωρίζει τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, επειδή συνδυάζει επιθετικό ποδόσφαιρο με εξαιρετική διαχείριση αποδυτηρίων».

Πεπ Γκουαρντιόλα: «Ο Κομπανί ήταν γεννημένος ηγέτης και από τότε φαινόταν ότι θα ακολουθήσει προπονητική πορεία».