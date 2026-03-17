sports betsson
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας του Κομπανί στην Μπάγερν»
Ποδόσφαιρο 17 Μαρτίου 2026, 08:14

«Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας του Κομπανί στην Μπάγερν»

Ο Νταβίντ Σίλβα αγωνίστηκε σε 232 παιχνίδια με τον Κομπανί στην Μάντσεστερ Σίτι και τον ανέλυσε ως προπονητή της Μπάγερν Μονάχου

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Spotlight

Αποθέωσε τον προπονητή της Μπάγερν Μονάχου Βίνσεντ Κομπανί ο Νταβίντ Σίλβα και παράλληλα αποκάλυψε τα μυστικά της επιτυχίας του στην γερμανική ομάδα. Ο 40χρονος Νταβίντ Σίλβα γνωρίζει πολύ καλά τον Βέλγο προπονητή καθώς έπαιξαν μαζί σε 232 παιχνίδια με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

«Ακόμα και όταν ήταν ποδοσφαιριστής, μπορούσες να καταλάβεις ότι ήθελε να γίνει προπονητής», ξεκαθάρισε ο Νταβίντ Σίλβα για τον προπονητή της Μπάγερν Βίντσεντ Κομπανί.

Παράλληλα αποκάλυψε γιατί είναι πετυχημένος στην κορυφαία ομάδα της Bundesliga: «Αναλύει τα πάντα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έχει τρόπο να επικοινωνεί με τους παίκτες και συνολικά κάνει εξαιρετική δουλειά».

Όμως, δεν έμεινε μόνο σε αυτά, καθώς πρόσθεσε: «Έχει τα πάντα υπό έλεγχο, σκέφτεται βαθιά τα πράγματα και δουλεύει απίστευτα σκληρά. Ο Βίνσεντ είχε πάντα τα στοιχεία ενός προπονητή».

Υπάρχουν κι άλλα μυστικά της επιτυχίας του Κομπανί στο πόστο του προπονητή που σύμφωνα με τον Νταβίντ Σίλβα είναι τα εξής: «Είναι νέος, πεινασμένος και προσέχει κάθε λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, εμπνέει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του».

Ακόμη, ο Νταβίντ Σίλβα προέβλεψε ότι «είναι σίγουρα ένας από τους διεκδικητές για την κατάκτηση του UEFA Champions League».

Ο Νταβίντ Σίλβα δεν έκρυψε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν». Τώρα βρίσκεται σε έναν σύλλογο όπως η Μπάγερν, που έχει μάθει να κερδίζει, ένας ιδανικός συνδυασμός. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλοι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της Μπάγερν και αυτή η συνεχής επιθυμία να τα ξεπερνά αποτελούν πολύ έντονο στοιχείο της δουλειάς του».

Κατά καιρούς κολακευτικά σχόλια για τον Κομπανί έκαναν κι άλλοι, ακόμη και ιθύνοντες της ομάδας:

-Ούλι Χένες (επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν):  «Με τον Κομπανί ο κόσμος διασκεδάζει ξανά βλέποντας την Μπάγερν. Θέλει να μιλά μόνο για ποδόσφαιρο και αυτό κάνει καλό σε όλη την Μπάγερν».

-Χέρμπερτ Χάινερ  (πρόεδρος της Μπάγερν): «Ο Κομπανί ξεχωρίζει τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, επειδή συνδυάζει επιθετικό ποδόσφαιρο με εξαιρετική διαχείριση αποδυτηρίων».

Πεπ Γκουαρντιόλα: «Ο Κομπανί ήταν γεννημένος ηγέτης και από τότε φαινόταν ότι θα ακολουθήσει προπονητική πορεία».

Headlines:
Ενέργεια
E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Κόσμος
Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Αλέξανδρος Κωτάκης
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σύνταξη
Σύνταξη
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο