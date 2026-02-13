Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο
Συζήτηση γύρω από το VAR ξεκίνησε στη Bundesliga, η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα και ο λόγος είναι ότι πολλοί παράγοντες, προπονητές και σχολιαστές του ποδοσφαίρου εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το πώς εφαρμόζεται στη διάρκεια των αγώνων, ειδικά στις πιο υποκειμενικές αποφάσεις. Σε γερμανικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι πολλοί βλέπουν υπερβολικές παρεμβάσεις του VAR και θέλουν λιγότερη τεχνολογία στο λαοφιλές σπορ.
Όμως, ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί μπήκε μπροστά για να υπερασπιστεί το VAR και ταυτόχρονα εμφανίζεται ως υποστηρικτής της τεχνολογίας, όπως ακριβώς έχει ήδη δηλώσει. Επίσης, ο Κομπανί παραδέχεται ότι το VAR δεν είναι τόσο κακό στη Γερμανία και δεν παρεμβαίνει υπερβολικά συχνά σε σχέση με άλλες χώρες, τις οποίες και ανέφερε.
Εν μέσω, λοιπόν, της αυξανόμενης κριτικής για τις αποφάσεις του VAR και (γενικά) για τη διαιτησία στη Γερμανία, ο Βενσάν Κομπανί κατέθεσε τη δική του άποψη, καθώς ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με τη Βέρντερ Βρέμης.
«Ήταν πάντοτε θέμα συζήτησης και στην Αγγλία. Διαθέτουμε την τεχνολογία. Για αυτό και είμαι πάντα υπέρ του να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε ο Κομπανί.
Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου μόνο καλά λόγια είχε να πει για την… δράση του VAR στην Bundesliga: «Νομίζω ότι το VAR στη Γερμανία δεν είναι τόσο κακό. Δεν θεωρώ ότι παρεμβαίνει υπερβολικά συχνά. Σε σύγκριση με την Αγγλία ή το Βέλγιο, φαίνεται πως εδώ στη Γερμανία συμβαίνει λιγότερο».
Ο Κομπανί πρόσθεσε ότι «υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να δει κανείς τις φάσεις. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στην τεχνολογία και να συνεχίσουμε να την εξελίσσουμε».
Επιπλέον, ευρύτερη συζήτηση εντός του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δείχνει ότι οι διεθνείς φορείς διαιτησίας, όπως ο διευθυντής διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι, ζητούν να αποφευχθούν υπερβολικές επεμβάσεις του VAR και να ενισχυθεί η συνεπής χρήση της τεχνολογίας — κάτι που συνοψίζει την κοινή αίσθηση ότι χρειάζεται βελτίωση στις υποκειμενικές αποφάσεις, χωρίς να απαξιώνεται συνολικά η τεχνολογία.
