Ανανέωσε με τη Μπάγερν Μονάχου ο Κομπανί

Δεν το «κουνάει» από το Μόναχο ο Βενσάν Κομπανί. Ο Βέλγος τεχνικός υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του με την Μπάγερν Μονάχου, που θα τον διατηρήσει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2029.

Η πρώτη σεζόν του 39χρονου στους «Βαυαρούς» ήταν άκρως επιτυχημένη, καθώς οδήγησε την ομάδα ξανά στην κατάκτηση της Bundesliga, ενώ σε συνολικά 67 παιχνίδια, έχει νικήσει τα 49. Παράλληλα το ξεκίνημα της φετινής σεζόν δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, καθώς έχει 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, σκοράροντας 40 γκολ, με 9 παθητικό.

Ο Κομπανί εμφανίστηκε χαρούμενος με την ανανέωση του συμβολαίου του στις δηλώσεις που παραχώρησε, ενώ ελπίζει σε ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την Μπάγερν.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων, νιώθω τιμή και θέλω να ευχαριστήσω την Μπάγερν για την εμπιστοσύνη της και το εργασιακό περιβάλλον που μου προσέφερε από την πρώτη μέρα. Νιώθω σαν να βρίσκομαι εδώ πολύ περισσότερο καιρό και ότι γνωρίζω καλά τον σύλλογο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία μέχρι στιγμής. Έχουμε ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι. Ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να απολαύσουμε πολλές ακόμη επιτυχίες».

Ο Μαξ Έμπερλ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν για τον αθλητισμό, αποθέωσε τον Κομπανί για την δουλειά του εντός και εκτός γηπέδου, και ελπίζει η συνεργασία τους να διαρκέσει για πολλά χρόνια ακόμα.

«Είμαι ενθουσιασμένος με αυτήν την επέκταση. Όταν υπογράψαμε με τον Βίνι, είχαμε μια σαφή εικόνα για την κοινή μας πορεία και γρήγορα απέδειξε ότι οδηγεί την Μπάγερν μπροστά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θυμίζουμε ότι το αρχικό συμβόλαιο του Κομπανί είχε οριστεί να λήξει το 2027, αλλά πλέον οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Είναι μια προσωπικότητα που ενώνει τους παίκτες, τους οπαδούς και όλους στον σύλλογο. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι μακροπρόθεσμο μαζί του», ανέφερε.

Η σχετική ανακοίνωση