Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 23:46
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Η Μπάγερν νίκησε, ο Νόιερ έγραψε ιστορία
On Field 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Η Μπάγερν νίκησε, ο Νόιερ έγραψε ιστορία

Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Ντόρτμουντ και ο πορτιέρε της ομάδας του Μονάχου κατέχει πλέον ένα μοναδικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της Μπουντεσλίγκα, καθώς οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Ντόρτμουντ, έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέιν και Ολίσε.

Ο Άγγλος στράικερ και ο Γάλλος εξτρέμ πέτυχαν τα γκολ της νίκης των γηπεδούχων, αλλά αυτή η νίκη ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική γι’ άλλον παίκτη της Μπάγερν.

Ο τερματοφύλακας των πρωταθλητών Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ είχε πολλούς λόγους για να πανηγυρίσει την επικράτηση της ομάδας του επί της Μπορούσια και ο πιο σημαντικός έχει να κάνει μ’ ένα φανταστικό ρεκόρ.

Ο διεθνής πορτιέρε των Βαυαρών έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες (363) στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος και έγραψε ιστορία με Σάλκε αλλά κυρίως βέβαια με την Μπάγερν.

Ένα μοναδικό επίτευγμα, για έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει έναν παίκτη – θρύλο για την Μπάγερν και την Εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο λόγος για τον Τόμας Μίλερ, ο οποίος είχε 362 νίκες στο γερμανικό πρωτάθλημα αλλά πλέον αυτός που βρίσκεται στην κορυφή είναι ο γκολκίπερ της Μπάγερν με 363.

Ο Νόιερ έχει αγωνιστεί σε 530 παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος, έχει πετύχει όπως προαναφέραμε 363 νίκες και το ερώτημα είναι θα τις έχει 400;

Αυτό το ενδεχόμενο δεν φαντάζει απίθανο, κρίνοντας κάποιος από τα τελευταία δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο ανανέωσης συμβολαίου του διεθνούς τερματοφύλακα.

Ο 39χρονος πορτιέρε της γερμανικής ομάδας δεν έχει σκοπό ν’ αποσυρθεί από την ενεργό δράση και όλα δείχνουν ότι θα είναι και την επόμενη σεζόν στην ομάδα του Μονάχου. Αν λοιπόν ο Νόιερ υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσει τις 400 νίκες στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ήδη φέτος η Μπάγερν μετράει εφτά νίκες και ισάριθμα παιχνίδια της Μπουντεσλίγκα και δείχνει πως δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα, με τον Νόιερ να επιθυμεί διακαώς την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου με την ομάδα του Μονάχου.

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

inWellness
inTown
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ
On Field 15.10.25

Καλά νέα για το… νέο Τράφορντ

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση περισσότερων στρεμμάτων γης για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
