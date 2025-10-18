Η Μπάγερν νίκησε, ο Νόιερ έγραψε ιστορία

Η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της Μπουντεσλίγκα, καθώς οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Ντόρτμουντ, έχοντας για πρωταγωνιστές τους Κέιν και Ολίσε.

Ο Άγγλος στράικερ και ο Γάλλος εξτρέμ πέτυχαν τα γκολ της νίκης των γηπεδούχων, αλλά αυτή η νίκη ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική γι’ άλλον παίκτη της Μπάγερν.

Ο τερματοφύλακας των πρωταθλητών Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ είχε πολλούς λόγους για να πανηγυρίσει την επικράτηση της ομάδας του επί της Μπορούσια και ο πιο σημαντικός έχει να κάνει μ’ ένα φανταστικό ρεκόρ.

Ο διεθνής πορτιέρε των Βαυαρών έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες (363) στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος και έγραψε ιστορία με Σάλκε αλλά κυρίως βέβαια με την Μπάγερν.

Manuel Neuer is now the player with the most wins in Bundesliga history (363) pic.twitter.com/fiV6iKWilw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 18, 2025

Ένα μοναδικό επίτευγμα, για έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει έναν παίκτη – θρύλο για την Μπάγερν και την Εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο λόγος για τον Τόμας Μίλερ, ο οποίος είχε 362 νίκες στο γερμανικό πρωτάθλημα αλλά πλέον αυτός που βρίσκεται στην κορυφή είναι ο γκολκίπερ της Μπάγερν με 363.

Ο Νόιερ έχει αγωνιστεί σε 530 παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος, έχει πετύχει όπως προαναφέραμε 363 νίκες και το ερώτημα είναι θα τις έχει 400;

Αυτό το ενδεχόμενο δεν φαντάζει απίθανο, κρίνοντας κάποιος από τα τελευταία δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου εξετάζει το ενδεχόμενο ανανέωσης συμβολαίου του διεθνούς τερματοφύλακα.

Ο 39χρονος πορτιέρε της γερμανικής ομάδας δεν έχει σκοπό ν’ αποσυρθεί από την ενεργό δράση και όλα δείχνουν ότι θα είναι και την επόμενη σεζόν στην ομάδα του Μονάχου. Αν λοιπόν ο Νόιερ υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσει τις 400 νίκες στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ήδη φέτος η Μπάγερν μετράει εφτά νίκες και ισάριθμα παιχνίδια της Μπουντεσλίγκα και δείχνει πως δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα, με τον Νόιερ να επιθυμεί διακαώς την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου με την ομάδα του Μονάχου.