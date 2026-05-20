Ανεπαρκή τα κίνητρα για ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην υγεία

Δυναμική διαδικασία αποτελεί η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ενώ η αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικού κόσμου μπορούν να διευκολύνουν την διαμόρφωση πιο ορθολογικής πολιτικής φαρμάκου, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης επεξεργασίας, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να παρέχουν τεκμήρια.

Τα δεδομένα επίσης μπορούν να παρέχουν ευκαιρία στο σύστημα υγείας για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων που μετέχουν στο σύστημα, όπως για παράδειγμα να δείξουν τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει η συνταγογράφηση αυτή στους ασθενείς.

Έτσι, θα υπάρξει και καλύτερη διαχείριση των πόρων, καλύτερη συμμόρφωση προς τα συνταγογραφικά πρωτόκολλα, ενώ θα υπάρξει δυνατότητα για βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων στους ασθενείς σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος.

Όμως, καθώς τα δεδομένα πραγματικού κόσμου αποτελούν δημόσιο αγαθό, η μη αξιοποίηση τους οδηγεί σε μη παραγωγή δημοσίου αγαθού, οπότε χάνουν όλοι.

Τα παραπάνω τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κώστας Αθανασάκης, μιλώντας στο 15ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάνατζμεντ που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (ΕΕΦΑΜ) στην Αθήνα, στο πλαίσιο συζήτησης για τις ευκαιρίες που απορρέουν από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη φαρμακευτική αγορά.

Η παραγωγή των βιομηχανιών που ήδη κατασκευάζονται στη χώρα μας έχει «κλείσει» για τα επόμενα χρόνια

Ολιστική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Από την πλευρά του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου υπεύθυνη για θέματα αποζημίωσης, αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, διαπραγμάτευσης και φαρμακευτικής δαπάνης Ελένη Χουλιάρα αναφέρθηκε στο Ταμείο Καινοτομίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας απαιτεί μια ολιστική αξιολόγηση των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν, προκειμένου τα οφέλη θα είναι συνολικά, για την υγεία, την κοινωνία και τους ασθενείς. Μόνη της η διαδικασία που θα εισαχθεί δεν είναι αρκετή, καθώς απαιτούνται επενδύσεις σε οργανισμό αξιολόγησης και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σήμερα – όπως είπε η κ. Χουλιάρα- ανεξαρτήτως βαθμού καινοτομίας, η αντιμετώπιση για ένα καινοτόμο προϊόν είναι ίδια εκτός του καναλιού διανομής, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε προϊόν άνω των 30 ευρώ θα υποστεί επιστροφές της τάξης του 70% και πλέον. Για το λόγο αυτό, παρατηρούνται ελλείψεις νέων προϊόντων στην αγορά.

Έτσι, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση στο Ταμείο Καινοτομίας και η γρήγορη πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα που θα ενταχθούν σε αυτό.

Παράλληλα, αναφερόμενη στα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ, σε συνδυασμό με την ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων, σημείωσε ότι αποτελούν ευκαιρία για τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Χρειάζονται κίνητρα

Ως εκπρόσωπος του Pharma Innovation Forum, η πρόεδρος και γενική διευθύντρια της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, αναφερόμενη στην πρόσφατη αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σημείωσε ότι δεν είναι αρκετή για την προαγωγή της καινοτομίας στην Ευρώπη, καθώς χρειάζονται κίνητρα χρηματοδοτικά, επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε τα καινοτόμα φάρμακα να φτάνουν πιο γρήγορα στους ασθενείς, ιδίως με το δεδομένο της ραγδαίας ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Παράλληλα όμως τόνισε πως και σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών, όπως οι διαδικασίες τιμολόγησης, πρόσβασης στην αγορά και αξιολόγησης για την επιβράβευση της καινοτομίας.

Ειδικά για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί στα οφέλη που θα προκύψουν από την κοινή αξιολόγηση που επιχειρείται στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας την αποζημίωση μέσω επαρκούς χρηματοδότησης.

Παραγωγή στην Ευρώπη

Ο επιστημονικός διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Μάρκος Ολλανδέζος, μιλώντας για τα εγχωρίως παραγόμενα γενόσημα φάρμακα επεσήμανε ότι τόσο η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα αποτελέσματα της πανδημίας, έριξαν «φως» στα παλαιότερα φάρμακα, τα οποία περιλαμβάνουν κρίσιμα φάρμακα που πρέπει να διατηρηθούν στην αγορά, όμως παρουσίασαν ελλείψεις στη διάρκεια της πανδημίας «γιατί κόλλησε το φορτίο από την Ασία», όταν έκλειναν τα σύνορα. Έτσι, η νέα νομοθεσία στην Ευρώπη, στοχεύει σε 3 παραμέτρους:

Να επιστρέψει η παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος,

Να ενισχυθεί η βιοφαρμακευτική έρευνα, ώστε στην επόμενη υγειονομική κρίση το επόμενο εμβόλιο να είναι ευρωπαϊκό, και

Να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημείωσε επίσης ότι η ανάγκη για τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα ήδη η παραγωγή των επομένων ετών στις βιομηχανίες που ήδη κατασκευάζονται στη χώρα μας να έχει «κλείσει» για τα επόμενα χρόνια. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, καθώς η προστασία της πατέντας παραμένει και αυτό που αλλάζει είναι η άδεια μάρκετινγκ και η προστασία δεδομένων στην Ευρώπη.

Ενσωμάτωση της αυτοφροντίδας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), σημείωσε ότι η χώρα είναι ώριμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα της χώρας να διατηρεί 10.000 φαρμακεία, εστιάζοντας στα φάρμακα αυτοφροντίδας (συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες κλπ). Τόνισε ότι οι αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες υγείας, οδήγησαν στην εκχώρηση υπηρεσιών στο φαρμακείο, όπως η διενέργεια τεστ και εμβολίων και υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση τέτοιων υπηρεσιών από τους φαρμακοποιούς μπορεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Νίκος Δέδες χαρακτήρισε εντυπωσιακή τη θέση των συλλόγων ασθενών στη χώρα, καθώς η ένωση προσμετράται στους συνομιλητές της Πολιτείας και της φαρμακοβιομηχανίας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, όμως παρατήρησε ότι στην Ευρώπη έρχονται αλλαγές σε μια εποχή όπου απουσιάζει η ηγεσία.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να «εκκινήσει τη μηχανή» και χρειάζεται ένα «jump start» στους κοινωνικούς εταίρους, συνολικά.