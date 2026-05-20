19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Ανεπαρκή τα κίνητρα για ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην υγεία
Οικονομία 20 Μαΐου 2026, 06:30

Ανεπαρκή τα κίνητρα για ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην υγεία

Οι κοινωνικοί εταίροι εστιάζουν στην καινοτομία και τα ψηφιακά δεδομένα για βελτίωση των συνθηκών στην αγορά φαρμάκου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δυναμική διαδικασία αποτελεί η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ενώ η αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικού κόσμου μπορούν να διευκολύνουν την διαμόρφωση πιο ορθολογικής πολιτικής φαρμάκου, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης επεξεργασίας, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να παρέχουν τεκμήρια.

Τα δεδομένα επίσης μπορούν να παρέχουν ευκαιρία στο σύστημα υγείας για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων που μετέχουν στο σύστημα, όπως για παράδειγμα να δείξουν τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει η συνταγογράφηση αυτή στους ασθενείς.

Έτσι, θα υπάρξει και καλύτερη διαχείριση των πόρων, καλύτερη συμμόρφωση προς τα συνταγογραφικά πρωτόκολλα, ενώ θα υπάρξει δυνατότητα για βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων στους ασθενείς σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος.

Όμως, καθώς τα δεδομένα πραγματικού κόσμου αποτελούν δημόσιο αγαθό, η μη αξιοποίηση τους οδηγεί σε μη παραγωγή δημοσίου αγαθού, οπότε χάνουν όλοι.

Τα παραπάνω τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Κώστας Αθανασάκης, μιλώντας στο 15ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάνατζμεντ που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (ΕΕΦΑΜ) στην Αθήνα, στο πλαίσιο συζήτησης για τις ευκαιρίες που απορρέουν από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη φαρμακευτική αγορά.

Η παραγωγή των βιομηχανιών που ήδη κατασκευάζονται στη χώρα μας έχει «κλείσει» για τα επόμενα χρόνια

Από τη γραμμή παραγωγής ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Ολιστική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Από την πλευρά του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου υπεύθυνη για θέματα αποζημίωσης, αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, διαπραγμάτευσης και φαρμακευτικής δαπάνης Ελένη Χουλιάρα αναφέρθηκε στο Ταμείο Καινοτομίας που ψηφίστηκε πρόσφατα, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας απαιτεί μια ολιστική αξιολόγηση των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν, προκειμένου τα οφέλη θα είναι συνολικά, για την υγεία, την κοινωνία και τους ασθενείς. Μόνη της η διαδικασία που θα εισαχθεί δεν είναι αρκετή, καθώς απαιτούνται επενδύσεις σε οργανισμό αξιολόγησης και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σήμερα – όπως είπε η κ. Χουλιάρα- ανεξαρτήτως βαθμού καινοτομίας, η αντιμετώπιση για ένα καινοτόμο προϊόν είναι ίδια εκτός του καναλιού διανομής, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε προϊόν άνω των 30 ευρώ  θα υποστεί επιστροφές της τάξης του 70% και πλέον. Για το λόγο αυτό, παρατηρούνται ελλείψεις νέων προϊόντων στην αγορά.

Έτσι, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση στο Ταμείο Καινοτομίας και η γρήγορη πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα που θα ενταχθούν σε αυτό.

Παράλληλα, αναφερόμενη στα δεδομένα της ΗΔΥΚΑ, σε συνδυασμό με την ψηφιακή αναβάθμιση των νοσοκομείων, σημείωσε ότι αποτελούν ευκαιρία για τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Χρειάζονται κίνητρα

Ως εκπρόσωπος του Pharma Innovation Forum, η πρόεδρος και γενική διευθύντρια της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, αναφερόμενη στην πρόσφατη αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σημείωσε ότι δεν είναι αρκετή για την προαγωγή της καινοτομίας στην Ευρώπη, καθώς χρειάζονται κίνητρα χρηματοδοτικά, επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε τα καινοτόμα φάρμακα να φτάνουν πιο γρήγορα στους ασθενείς, ιδίως με το δεδομένο της ραγδαίας ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Παράλληλα όμως τόνισε πως και σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών, όπως οι διαδικασίες τιμολόγησης, πρόσβασης στην αγορά και αξιολόγησης για την επιβράβευση της καινοτομίας.

Ειδικά για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί στα οφέλη που θα προκύψουν από την κοινή αξιολόγηση που επιχειρείται στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας την αποζημίωση μέσω επαρκούς χρηματοδότησης.

Παραγωγή στην Ευρώπη

Ο επιστημονικός διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Μάρκος Ολλανδέζος, μιλώντας για τα εγχωρίως παραγόμενα γενόσημα φάρμακα επεσήμανε ότι τόσο η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα αποτελέσματα της πανδημίας, έριξαν «φως» στα παλαιότερα φάρμακα, τα οποία περιλαμβάνουν κρίσιμα φάρμακα που πρέπει να διατηρηθούν στην αγορά, όμως παρουσίασαν ελλείψεις στη διάρκεια της πανδημίας «γιατί κόλλησε το φορτίο από την Ασία», όταν έκλειναν τα σύνορα. Έτσι, η νέα νομοθεσία στην Ευρώπη, στοχεύει σε 3 παραμέτρους:

  • Να επιστρέψει η παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος,
  • Να ενισχυθεί η βιοφαρμακευτική έρευνα, ώστε στην επόμενη υγειονομική κρίση το επόμενο εμβόλιο να είναι ευρωπαϊκό, και
  • Να ενισχυθεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημείωσε επίσης ότι η ανάγκη για τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι τόσο μεγάλη, με αποτέλεσμα ήδη η παραγωγή των επομένων ετών στις βιομηχανίες που ήδη κατασκευάζονται στη χώρα μας να έχει «κλείσει» για τα επόμενα χρόνια. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, καθώς η προστασία της πατέντας παραμένει και αυτό που αλλάζει είναι η άδεια μάρκετινγκ και η προστασία δεδομένων στην Ευρώπη.

Ενσωμάτωση της αυτοφροντίδας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ),  σημείωσε ότι η χώρα είναι ώριμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα της χώρας να διατηρεί 10.000 φαρμακεία, εστιάζοντας στα φάρμακα αυτοφροντίδας (συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες κλπ). Τόνισε ότι οι αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για υπηρεσίες υγείας, οδήγησαν στην εκχώρηση υπηρεσιών στο φαρμακείο, όπως η διενέργεια τεστ και εμβολίων και υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση τέτοιων υπηρεσιών από τους φαρμακοποιούς μπορεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Νίκος Δέδες χαρακτήρισε εντυπωσιακή τη θέση των συλλόγων ασθενών στη χώρα, καθώς η ένωση προσμετράται στους συνομιλητές της Πολιτείας και της φαρμακοβιομηχανίας για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, όμως παρατήρησε ότι στην Ευρώπη έρχονται αλλαγές σε μια εποχή όπου απουσιάζει η ηγεσία.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να «εκκινήσει τη μηχανή» και χρειάζεται ένα «jump start» στους κοινωνικούς εταίρους, συνολικά.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Επαγγελματική εκπαίδευση ενός κατώτερου θεού: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και υποτιμημένοι οι καθηγητές
Η πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους καθηγητές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κάνει λόγο για «κρίση αναγνώρισης που απειλεί το μέλλον του επαγγέλματος». Μόνο το 13% έχει επαρκή μισθό.

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Therians»: Άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους – Δεν παίζουν μαζί τους οι κτηνίατροι [βίντεο]
Κάτι που ξεκίνησε ως υποκουλτούρα και παιχνίδι ρόλων με ανθρώπους να προσδιορίζονται ως ζώα, αποκτά μια πιο ανησυχητική δυναμική αναγκάζοντας την ένωση κτηνιάτρων της χώρας να πει πως «δεν παίζει».

Οι Αμερικανοί επαναστατούν κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι να εντείνεται τόσο γρήγορα»
«Καθώς τα ποσοστά αποδοχής συνεχίζουν να πέφτουν, οι ηγέτες της βιομηχανίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι σύμμαχοί τους αναρωτιούνται πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα»

Νέες απειλές των ΗΠΑ για «επανέναρξη του πολέμου» – Απαντά το Ιράν
Οι απειλές των ΗΠΑ και τους προέδρου τους Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου, αψηφούν τις απειλές οι Ιρανοί, απαντούν με το άνοιγμα νέων μετώπων στην περίπτωση νέων επιθέσεων.

Εκουαδόρ: Διασώθηκαν έξι ανήλικες θύματα trafficking δικτύου συνδεόμενου με υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα
Έξι ανήλικα κορίτσια διασώθηκαν στο Εκουαδόρ από ένα δίκτυο που συνδέεται με υπεροθόδοξη εβραϊκή σέκτα. Η ομάδα δρα και στην Κολομβία, την Γουατεμάλα, το Μεξικό και έχει επιχειρήσει το ίδιο στην Ευρώπη.

Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκοτώνουν 19 ανθρώπους, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλο τον νότο
Χωρίς διακοπές συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και κυρίως με στόχο αμάχους. Τρεις γυναίκες και τρία παιδιά μεταξύ των 10 νεκρών από ένα μόνο χτύπημα

Οι δράστες της επίθεσης στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, μετέδιδαν σε live streaming – Είχαν ναζιστικά σύμβολα [βίντεο]
Διέρρευσε το βίντεο της επίθεσης στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το οποίο δείχνει τους δράστες να μεταδίδουν σε ζωντανή σύνδεση το φονικό. Είχαν σύμβολα των SS στην παραλλαγή, το όπλο και σε ένα μπιτόνι.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «πραξικόπημα» στη Βολιβία, κατά του κεντροδεξιού προέδρου Πας
Η κυβέρνηση Πας συνεχίζει να μην ανακαλεί τα μέτρα λιτότητας εναντίον των πολιτών και η Βολιβία συνεχίζει υπό κλοιό κινητοποιήσεων. Για εξελισσόμενο «πραξικόπημα» προειδοποιούν οι ΗΠΑ

Νορβηγία: Έκκληση των πρωθυπουργών της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

«Φταίει» το φυτοπλαγκτόν για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας; – Οι εξηγήσεις Κολυδά
Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

