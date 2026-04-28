Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Στήριξη των εξαγωγών της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας υπόσχεται η Κυβέρνηση
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 21:17

Στήριξη των εξαγωγών της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας υπόσχεται η Κυβέρνηση

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις τρεις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στην Τρίπολη και στην Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Επίσκεψη στη βιομηχανική περιοχή Τριπόλεως πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που δημιουργούν νέες εργοστασιακές μονάδες για την κάλυψη τουλάχιστον του 70% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, του 30% των αναγκών σε πενικιλινούχα και το 30% των ογκολογικών θεραπειών.

Οι νέες μονάδες ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, στηρίζουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων και ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος και τον ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησης του νέου συγκροτήματος της DEMO, που θα είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου παραγωγής της WIN MEDICA, το οποίο θα μπορεί να καλύψει άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, και της ερευνητικής και παραγωγικής μονάδας της FARAN, όπου θα δίνεται έμφαση σε ενέσιμα σκευάσματα με παράλληλο στόχο Τα τρία έργα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην παραμονή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, αλλά και στον επαναπατρισμό επιστημόνων από το εξωτερικό (brain regain).

Στη διάρκεια της επίσκεψης, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη διασφάλιση του φαρμακευτικού εφοδιασμού της ΕΕ, την προώθηση της έρευνας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική αυτάρκεια της χώρας.

Η εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κλάδο αιχμής που θα στηριχθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Διότι είναι κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας για τη χώρα μας

Σύσκεψη με τους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας είχε στην Τρίπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μετά την ξενάγηση ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τις δυναμικές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν την Τρίπολη και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη. Σε μία περιοχή, η οποία αναζητούσε – και αναζητά ακόμα ως έναν βαθμό – ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, «αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη».

Καλύπτονται και ευρωπαϊκές ανάγκες

Αναφερόμενος στα λόγια του αντιπροέδρου της ΠΕΦ Δημ. Δέμου, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στο σημείο, «θα παράγονται ένα σημαντικό ποσοστό φαρμάκων, που θα καλύπτουν όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αποκτά ολοένα και περισσότερη δυναμική, πόσο σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις».

Υπογράμμισε ότι επενδύσεις στην φαρμακοβιομηχανία δεν γίνονται μόνο στην Τρίπολη. Δεκάδες επενδύσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια του επενδυτικού clawback, το οποίο προτίθεται η κυβέρνηση να το συνεχίσει και να το ενισχύσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Εστιάζοντας στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, έκανε λόγο για «νέα προοπτική για τα νέα παιδιά της Αρκαδίας» και της Πελοποννήσου, «γι’ αυτούς οι οποίοι θα αναζητούν απασχόληση με καινούργια εργαλεία κατάρτισης, με προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν δουλειά σε αυτές εδώ τις φαρμακοβιομηχανίες, με αμοιβές σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού της χώρας, σε ένα περιβάλλον υπερσύγχρονο αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο, με μια ποιότητα ζωής που μόνο η ελληνική περιφέρεια μπορεί να προσφέρει», υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της αποκέντρωσης.

Θα στηριχθούν οι εξαγωγές

Καταλήγοντας τόνισε τη σημασία της εξαγωγικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία αποτελεί «κλάδο αιχμής που θα στηριχθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Διότι είναι κλάδος ο οποίος είναι και κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και κλάδος σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας για τη χώρα μας».

«Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρίσκο να επενδύσουν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα προβλήματα του κλάδου και που θέλει να στηρίξει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία προσφέροντας ανταγωνιστικό ποιοτικό φάρμακο στους Έλληνες ασθενείς, αλλά καλύπτοντας πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ανάγκες σε καινοτόμα φάρμακα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συγχαίροντας τους εκπροσώπους της ΠΕΦ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ψήφιση του πρώτου νόμου για το επενδυτικό clawback κατ΄εντολήν του Πρωθυπουργού το 2019, και δηλώνοντας τη μεγάλη υπερηφάνεια του, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που φτιάχνει θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα».

Η ΠΕΦ

Ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε ότι «με τις επενδύσεις αυτές δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας στον Έλληνα ασφαλισμένο για πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 70% των αναγκών μέσα από παραγωγές στην Τρίπολη.

Και βέβαια, σηματοδοτούμε και τη δυναμική που έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην παραγωγή και στην έρευνα.

Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος δήλωσε: «Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε μία επαρχιακή πόλη σαν την Τρίπολη, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας την περίοδο εκείνη, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα hub φαρμακοβιομηχανίας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πάρκα φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχουν στις άλλες χώρες.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όπως ξεκινήσαμε, σήμερα να πούμε ότι το ελληνικό φάρμακο από την Τρίπολη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 30% των πενικιλινούχων φαρμάκων και το 30% των ογκολογικών ασθενών.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία στην Τρίπολη, με την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων σε ενέσιμη και πόσιμη μορφή, είμαστε περήφανοι γιατί βάζουμε την Ελλάδα στον χάρτη της Ευρώπης για το φάρμακο».

Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, στην Τρίπολη. Η Ακαδημία παρέχει μαθήματα για τον χώρο του φαρμάκου και άνοιξε τις πύλες της τον Φεβρουάριο, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση αυτού του νέου τύπου εκπαιδευτικής δομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και σπουδαστές. Στο πλαίσιο της ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ΑΕΚ Φαρμάκου, με τους αποφοίτους να λαμβάνουν τίτλο επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δημιουργούνται μέσω της σύμπραξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με οικονομικούς φορείς – στην προκειμένη περίπτωση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας – και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Μέσω των Ακαδημιών οι καταρτιζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν σπουδές, άσκηση ή μαθητεία με αμοιβή και ασφάλιση, αναγνωρισμένο τίτλο και δυνατότητα συνέχισης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και τυχόν πρόσθετων πόρων, συνεισφέρουν στην εκπαίδευση προσωπικού που αποκτά εμπειρίες και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες επιχείρησης.

Στόχος των Ακαδημιών είναι η δημιουργία ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Τρίπολης, όπου τα μέλη της ΠΕΦ έχουν δεσμευτεί να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων.

Κατά την επίσκεψή του στην Ακαδημία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην Τρίπολη, θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου.

Τι είναι αυτό, με απλά λόγια; Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Υπουργείου Παιδείας έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ώστε μετά από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στη σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας ακριβώς αυτόν τον δρόμο.

Και εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο σχολείο-κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, λειτουργούν από Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μέχρι ΣΑΕΚ, μέχρι την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου. Ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι απλά έχει σφυγμό και παλμό, αλλά αποτελεί πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο».

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και δήλωσε ότι προσβλέπει και σε άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία, την μεταποίηση και την παραγωγή να διαμορφώνονται εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, σε νεαρή ηλικία, πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την επίσκεψη, υπογράμμισε το ενδιαφέρον του Κ. Μητσοτάκη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δήλωσε ότι η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πραγματική επιλογή για τα νέα παιδιά και όχι δεύτερη επιλογή, όπως ήταν στο παρελθόν. Χαρακτήρισε την Ακαδημία Φαρμάκου, ως την πρώτη ουσιαστικά σύμπραξη ιδιωτικού με το Δημόσιο, όπου η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας συμβλήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, και οι πρώτοι εκπαιδευόμενοι θα βρουν κατευθείαν δουλειά στις φαρμακοβιομηχανίες, γεγονός που δείχνει τη δυνατότητα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Σύνταξη
Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Σύνταξη
Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

