Στήριξη των εξαγωγών της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας υπόσχεται η Κυβέρνηση

Επίσκεψη στη βιομηχανική περιοχή Τριπόλεως πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που δημιουργούν νέες εργοστασιακές μονάδες για την κάλυψη τουλάχιστον του 70% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, του 30% των αναγκών σε πενικιλινούχα και το 30% των ογκολογικών θεραπειών.

Οι νέες μονάδες ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, στηρίζουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων και ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος και τον ενημέρωσαν για την πορεία υλοποίησης του νέου συγκροτήματος της DEMO, που θα είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου παραγωγής της WIN MEDICA, το οποίο θα μπορεί να καλύψει άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, και της ερευνητικής και παραγωγικής μονάδας της FARAN, όπου θα δίνεται έμφαση σε ενέσιμα σκευάσματα με παράλληλο στόχο Τα τρία έργα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην παραμονή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, αλλά και στον επαναπατρισμό επιστημόνων από το εξωτερικό (brain regain).

Στη διάρκεια της επίσκεψης, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη διασφάλιση του φαρμακευτικού εφοδιασμού της ΕΕ, την προώθηση της έρευνας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική αυτάρκεια της χώρας.

Μετά την ξενάγηση ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τις δυναμικές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν την Τρίπολη και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη. Σε μία περιοχή, η οποία αναζητούσε – και αναζητά ακόμα ως έναν βαθμό – ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, «αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη».

Καλύπτονται και ευρωπαϊκές ανάγκες

Αναφερόμενος στα λόγια του αντιπροέδρου της ΠΕΦ Δημ. Δέμου, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στο σημείο, «θα παράγονται ένα σημαντικό ποσοστό φαρμάκων, που θα καλύπτουν όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αποκτά ολοένα και περισσότερη δυναμική, πόσο σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις».

Υπογράμμισε ότι επενδύσεις στην φαρμακοβιομηχανία δεν γίνονται μόνο στην Τρίπολη. Δεκάδες επενδύσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια του επενδυτικού clawback, το οποίο προτίθεται η κυβέρνηση να το συνεχίσει και να το ενισχύσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Εστιάζοντας στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, έκανε λόγο για «νέα προοπτική για τα νέα παιδιά της Αρκαδίας» και της Πελοποννήσου, «γι’ αυτούς οι οποίοι θα αναζητούν απασχόληση με καινούργια εργαλεία κατάρτισης, με προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν δουλειά σε αυτές εδώ τις φαρμακοβιομηχανίες, με αμοιβές σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού της χώρας, σε ένα περιβάλλον υπερσύγχρονο αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο, με μια ποιότητα ζωής που μόνο η ελληνική περιφέρεια μπορεί να προσφέρει», υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες της αποκέντρωσης.

Θα στηριχθούν οι εξαγωγές

Καταλήγοντας τόνισε τη σημασία της εξαγωγικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία αποτελεί «κλάδο αιχμής που θα στηριχθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Διότι είναι κλάδος ο οποίος είναι και κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και κλάδος σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας για τη χώρα μας».

«Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρίσκο να επενδύσουν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα προβλήματα του κλάδου και που θέλει να στηρίξει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία προσφέροντας ανταγωνιστικό ποιοτικό φάρμακο στους Έλληνες ασθενείς, αλλά καλύπτοντας πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ανάγκες σε καινοτόμα φάρμακα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συγχαίροντας τους εκπροσώπους της ΠΕΦ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ψήφιση του πρώτου νόμου για το επενδυτικό clawback κατ΄εντολήν του Πρωθυπουργού το 2019, και δηλώνοντας τη μεγάλη υπερηφάνεια του, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που φτιάχνει θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα».

Η ΠΕΦ

Ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε ότι «με τις επενδύσεις αυτές δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας στον Έλληνα ασφαλισμένο για πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 70% των αναγκών μέσα από παραγωγές στην Τρίπολη.

Και βέβαια, σηματοδοτούμε και τη δυναμική που έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην παραγωγή και στην έρευνα.

Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος δήλωσε: «Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε μία επαρχιακή πόλη σαν την Τρίπολη, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας την περίοδο εκείνη, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα hub φαρμακοβιομηχανίας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πάρκα φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχουν στις άλλες χώρες.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όπως ξεκινήσαμε, σήμερα να πούμε ότι το ελληνικό φάρμακο από την Τρίπολη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 30% των πενικιλινούχων φαρμάκων και το 30% των ογκολογικών ασθενών.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία στην Τρίπολη, με την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων σε ενέσιμη και πόσιμη μορφή, είμαστε περήφανοι γιατί βάζουμε την Ελλάδα στον χάρτη της Ευρώπης για το φάρμακο».

Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, στην Τρίπολη. Η Ακαδημία παρέχει μαθήματα για τον χώρο του φαρμάκου και άνοιξε τις πύλες της τον Φεβρουάριο, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση αυτού του νέου τύπου εκπαιδευτικής δομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και σπουδαστές. Στο πλαίσιο της ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ΑΕΚ Φαρμάκου, με τους αποφοίτους να λαμβάνουν τίτλο επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δημιουργούνται μέσω της σύμπραξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με οικονομικούς φορείς – στην προκειμένη περίπτωση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας – και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Μέσω των Ακαδημιών οι καταρτιζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν σπουδές, άσκηση ή μαθητεία με αμοιβή και ασφάλιση, αναγνωρισμένο τίτλο και δυνατότητα συνέχισης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και τυχόν πρόσθετων πόρων, συνεισφέρουν στην εκπαίδευση προσωπικού που αποκτά εμπειρίες και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες επιχείρησης.

Στόχος των Ακαδημιών είναι η δημιουργία ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Τρίπολης, όπου τα μέλη της ΠΕΦ έχουν δεσμευτεί να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων.

Κατά την επίσκεψή του στην Ακαδημία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην Τρίπολη, θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου.

Τι είναι αυτό, με απλά λόγια; Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Υπουργείου Παιδείας έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ώστε μετά από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στη σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας ακριβώς αυτόν τον δρόμο.

Και εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο σχολείο-κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, λειτουργούν από Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μέχρι ΣΑΕΚ, μέχρι την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου. Ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι απλά έχει σφυγμό και παλμό, αλλά αποτελεί πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο».

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και δήλωσε ότι προσβλέπει και σε άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία, την μεταποίηση και την παραγωγή να διαμορφώνονται εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, σε νεαρή ηλικία, πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την επίσκεψη, υπογράμμισε το ενδιαφέρον του Κ. Μητσοτάκη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και δήλωσε ότι η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πραγματική επιλογή για τα νέα παιδιά και όχι δεύτερη επιλογή, όπως ήταν στο παρελθόν. Χαρακτήρισε την Ακαδημία Φαρμάκου, ως την πρώτη ουσιαστικά σύμπραξη ιδιωτικού με το Δημόσιο, όπου η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας συμβλήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, και οι πρώτοι εκπαιδευόμενοι θα βρουν κατευθείαν δουλειά στις φαρμακοβιομηχανίες, γεγονός που δείχνει τη δυνατότητα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.