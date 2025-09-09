newspaper
Επενδυτικά κίνητρα και μέτρα για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας χρειάζεται η Ευρώπη
Οικονομία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:31

Επενδυτικά κίνητρα και μέτρα για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας χρειάζεται η Ευρώπη

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων επισημαίνει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα και ευέλικτα, να θωρακίσει την οικονομία της, ενισχύοντας τις επενδύσεις στην παραγωγική βιομηχανία και να ανταποκριθεί άμεσα, με συγκεκριμένα μέτρα στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας.

Οι εκθέσεις Draghi και Letta δείχνουν τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ευρώπη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της».

Με τα λόγια αυτά, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων, επισήμανε τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της χώρας, αλλά και της ΝΑ Ευρώπης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4 -5 Σεπτεμβρίου.

Κάθε ευρώ που επενδύεται στη φαρμακοβιομηχανία επιστρέφει 4,5 φορές πίσω στην οικονομία

O πρόεδρος της ΠΕΦ Θ. Τρύφων

Όσον αφορά στο φάρμακο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Critical Medicines Act, που προχωρά σε υλοποίηση με ταχείς ρυθμούς, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τη στήριξη της παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων στην Ευρώπη.

Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού δυναμικού στο ευρωπαϊκό έδαφος, τονίζοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην παραγωγή στην Ευρώπη, επιστρέφει στην οικονομία με ένα θετικό πολλαπλασιαστή.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ο κ. Τρύφων στάθηκε στο υψηλό κόστος των νέων  περιβαλλοντικών απαιτήσεων που τίθενται από το ολοένα και αυστηρότερο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και εξήγησε ότι αυτό το πρόσθετο κόστος επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή, γεγονός που προβληματίζει όλες τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Επίσης, υπογράμμισε τη στρατηγική αξία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την υγεία, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, τόσο της χώρας, όσο και της ΝΑ Ευρώπης, και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η μακρά παράδοση παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται σήμερα από μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία, που αριθμεί 51 εργοστάσια και κατέχει το 12% γενοσήμων του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη και η χώρα μας να συνταχθεί στην προσπάθεια που σήμερα γίνεται στην Ευρώπη για τη στήριξη της εγχώριας/ευρωπαϊκής παραγωγής».

Επενδύσεις

Ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε ακόμη στο πολύ σημαντικό επενδυτικό πλάνο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ύψους 1,8 δις ευρώ έως και το 2028, κάνοντας ειδική αναφορά στις επενδύσεις που υλοποιούνται στην Τρίπολη, για τη δημιουργία μονάδων με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό, οι οποίες συνεπάγονται ένα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για όλη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ επανέλαβε την θέση του για τη δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη εθνικής προστιθέμενης αξίας που θα αφορά σε κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα, επισημαίνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στη φαρμακοβιομηχανία επιστρέφει 4,5 φορές πίσω στην οικονομία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τρύφων υπογράμμισε, ότι η συνέχιση των επενδυτικών κινήτρων και η μείωση της υπερφορολόγησης μέσω clawback είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και την ανάδειξη της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

