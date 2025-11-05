newspaper
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Οι επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγική δυνατότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Οικονομία 05 Νοεμβρίου 2025 | 21:24

Οι επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγική δυνατότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Φαρμάκου CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη μετείχαν 28 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίας ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες τους

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Δυναμικό «παρών» στη Διεθνή Φαρμακευτική Έκθεση CPHI 2025, έδωσε και φέτος η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, με τη συμμετοχή 28 εταιριών – μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη, αλλά και την προσήλωση των ελληνικών εταιρειών στη στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγής, της καινοτομίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Η έκθεση CPHI, η οποία πραγματοποιήθηκε, από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025 στη Φρανκφούρτη, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση του φαρμακευτικού κλάδου, στην οποία συγκεντρώνονται χιλιάδες επαγγελματίες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας όλους τους κλάδους της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τη συσκευασία, μέχρι και την παράδοση φαρμάκων. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 62.000 επαγγελματίες και επισκέπτες και περίπου 2.400 εκθέτες από περισσότερες από 145 χώρες.

Στην ενίσχυση των διμερών συνεργασιών τους στόχευσαν 28 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που μετείχαν στη διεθνή έκθεση CPHI

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων, δήλωσε: «Η ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη φετινή CPHI 2025 αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον στρατηγικό της ρόλο ως έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνει την τεχνολογική πρόοδο, την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, που με σταθερά βήματα ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία. Σήμερα, η ΠΕΦ και τα μέλη της αποτελούν αξιόπιστο εταίρο της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών άνω των 40 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ασθενών, με φάρμακα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Η παρουσία μας στη Φρανκφούρτη ανέδειξε όχι μόνο τον δυναμισμό του κλάδου, αλλά και το όραμά μας για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά προηγμένο φαρμακευτικό οικοσύστημα, με επίκεντρο τον ασθενή και τη συνεχή πρόοδο».

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης έκθεσης, οι ελληνικές εταιρείες προσέλκυσαν το ενεργό ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών συνεργατών και επενδυτών, καθώς παρουσίασαν το σύγχρονο παραγωγικό και ερευνητικό τους αποτύπωμα, τα εκατοντάδες καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες φαρμακευτικής τεχνολογίας που προσφέρουν, αλλά και τις νέες επενδύσεις που υλοποιούν στη χώρα, και μέσω των οποίων θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι παραγωγικές τους δυνατότητες.

Στη διεθνή έκθεση CPHI συμμετείχαν οι εταιρείες της ΠΕΦ (σε αλφαβητική σειρά): Adelco, Anfarm, Βιανέξ, Bennett, Demo, Elpen, Famar, Frezyderm, Gallenica, Gap, Genepharm, Gerolymatos, Iasis Pharmaceuticals, Intermed, Koper, Lamda Laboratories (Adragos Pharma), Lavipharm, Medicair, Medochemie, Petsiavas, Pharmapath, Pharmaplot, Pharmathen, Pharmazac, Rafarm, Rontis, Uni-Pharma και Vioser.

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

