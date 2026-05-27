Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βυθισμένη στο πένθος είναι η κοινωνία της Ρόδου μετά τον θάνατο της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της ενώ κοιμόταν.
Η μητέρα της μίλησε στην εκπομπή του STAR, «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας ότι η κόρη της είχε αναφέρει μόνο έναν έντονο πονοκέφαλο λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, ενώ είχε επιστρέψει από τη δουλειά και πήγε να κοιμηθεί.
«Μου είπε ότι είχε πονοκέφαλο»
«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα της 24χρονης.
«Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με την δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος», κατέληξε η μητέρα της 24χρονης.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της Κυριακής Κασιώτη αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
