Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Ο Οφέρ Γιανάι προχώρησε σε νέες δηλώσεις, τονίζοντας ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι καλύτερη ομάδα από δύο εξ αυτών που θα δώσουν το «παρών» στο Final Four της Αθήνας. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των Ισραηλινών αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, τις οποίες θεωρεί… ένα σκαλί κάτω από την ομάδα του.

Επίσης, ανέφερε πως η συμμετοχή της Χάποελ και του χρόνου στην Euroleague δεν είναι βέβαιη, πάρα την αξιόλογη παρουσία της στην πρώτη της χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Οφέρ Γιανάι:

«Από τη μία υπάρχει περηφάνια, από την άλλη επικρατεί η αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας. Παρακολούθησα τη σειρά Παναθηναϊκός–Βαλένθια. Είμαστε καλύτεροι κι από τους δύο! Η Βαλένθια, όμως, βρίσκεται στο Final Four, ενώ εμείς όχι».

Για το αν θα ήταν η Χάποελ στην Euroleague και την επόμενη σεζόν αν δεν τερμάτιζε 6η: «Καμία πιθανότητα! Δεν θα μας έδιναν τη θέση. Την επόμενη χρονιά είτε θα πάρουμε μόνιμη θέση, είτε ο Άνταμ Σίλβερ θα προσκαλέσει ομάδες από το Ισραήλ για το NBA Europe. Νιώθω πιο ήρεμος για την επόμενη σεζόν έπειτα από τη φετινή εμπειρία. Δεν είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα είμαστε εκεί του χρόνου, παρότι πληρούμε τα κριτήρια».

Για το ρόστερ της ομάδας: «Διαθέτουμε έναν σούπερ σταρ όπως ο Βασίλιε Μίσιτς. Ο Νταν Οτούρου ήταν δεύτερος ή τρίτος σέντερ της Εφές. Ο Ελάιζα Μπράιαντ ήταν σαν τον Κόλιν Μάλκολμ. Ο Οντιάσε είναι σέντερ επιπέδου Eurοcup. Οι Ισραηλινοί παίκτες μας είναι πολύ καλοί για το Eurocup αλλά πέρα από τον Μαντάρ δεν είχαν εμπειρία από την Εuroleague. Ο Μπλέικνι είναι ήδη ένα «φαινόμενο» αλλά χωρίς εμπειρία στην Εuroleague».