Γιάγια Τουρέ ή Ιγκόρ Μπίσκαν το δίλημμα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας
Δυο πρώην παίκτες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αντίστοιχα, δίνουν μάχη για να αναλάβουν την πρωταθλήτρια Σλοβακίας Σλόβαν Μπρατισλάβας
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
- Γιορτή σήμερα 20 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
- Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Γιάγια Τουρέ ή Ιγκόρ Μπίσκαν; Αυτό είναι το δίλημμα για την πρωταθλήτρια Σλοβακίας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, σχετικά με την τεχνική ηγεσία της, καθώς ο Βλαντιμίρ Βάις (ο πρεσβύτερος και όχι ο γιός του που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό) αποχώρησε από τον πάγκο της.
Έτσι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Γιάγια Τουρέ και ο πρώην του Παναθηναϊκού, Ιγκόρ Μπίσκαν δίνουν μάχη για να την αναλάβουν. Πως έχουν τα δεδομένα;
Τα σλοβακικά μέσα γράφουν για τον Γιάγια Τουρέ, που επίσης έπαιξε μπάλα σε Μονακό, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι έγινε επαφή και ότι ο Γιάγια Τουρέ είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα καθώς ο παλαίμαχος άσος της Ακτής Ελεφαντοστού θήτευσε στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του ως βοηθός προπονητή όπως και σε κάποιους συλλόγους.
Ωστόσο ο πρόεδρος της Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ιβάν Κμότρικ εξετάζει και άλλη υποψηφιότητα, επειδή ο 43χρονος Γιάγια Τουρέ δεν είναι έμπειρος και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει βάλει ψηλά τον πήχη, άρα δεν θέλει να ρισκάρει.
Εδώ προκύπτει και το όνομα του Ιγκόρ Μπίσκαν, που φαντάζει και ως φαβορί. Ο 48χρονος Κροάτης έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ως προπονητής. Ο Μπίσκαν είναι ένα γνωστό όνομα στην περιοχή καθώς κατέκτησε και πρωτάθλημα Σλοβενίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας υπό την προεδρία του Μίλαν Μαντάριτς. Πέρα από τη Σλοβενία, ο Μπίσκαν έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό βιογραφικό, έχοντας θητεύσει ως προπονητής μεγάλων συλλόγων όπως η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Ριέκα, ενώ έχει περάσει και θητείες στη Μέση Ανατολή με την Αλ-Σαμπάμπ και την Αλ-Αχλί. Ως ποδοσφαιριστής ο Μπίσκαν έχει παίξει και στη Λίβερπουλ.
JEDNÁNÍ: “Můžu potvrdit, že medializovaná jména jako Igor Biščan a Yaya Touré jsou ve finální pětici kandidátů,” řekl šéf Slovanu Bratislava Ivan Kmotrík ml.
“S dalším medializovaným jménem Fernandem Torresem momentálně nejednáme.” 🇸🇰 #prestupy https://t.co/jiiORLUYjN pic.twitter.com/Dccta9yL4K
— Fotbalové přestupy (@infotbal) May 19, 2026
- Τσέλσι – Τότεναμ 2-1: Έχασε και η παραμονή θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική
- Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ιστορική έξοδος των «κερασιών» στην Ευρώπη και πρωτάθλημα για την Αρσεναλ
- Premier League: Πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια η Άρσεναλ (vid+pic)
- «Στη Φενέρμπαχτσε και την επόμενη σεζόν οι Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς»
- Μετά το Ρολάν Γκαρός, χάνει και το Γουίμπλεντον ο Κάρλος Αλκαράθ (pic)
- Γιάγια Τουρέ ή Ιγκόρ Μπίσκαν το δίλημμα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας
- LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
- «Η πρώτη επιλογή στο Μουντιάλ θα είναι ο Νόιερ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις