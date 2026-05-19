Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»
- Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας, τραυματίας ο γιος του
- Νέο μακελειό στο Σουδάν: 28 νεκροί και 23 τραυματίες από επίθεση με drone σε αγορά
- Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
- Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με λόγια που αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο και την αγανάκτησή του, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξέσπασε μετά την εισαγγελική πρόταση παραπομπής σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για τη γυναικοκτονία της κόρης του.
Όπως υποστήριξε, αν οι αστυνομικοί είχαν ενεργήσει σωστά εκείνο το βράδυ, η Κυριακή θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή, κατηγορώντας τους ότι απέτυχαν να προστατεύσουν ένα κορίτσι που ζητούσε βοήθεια μέσα στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα.
«Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν θα ήμασταν τώρα, ούτε στα κανάλια, ούτε στα δικαστήρια ούτε πουθενά. Θα ήμουν με την κόρη μου. Με τις αγκαλιές μας και τις αγάπες μας. Αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ποιο είναι το καθήκον τους και πού είναι η κόρη μου; Εφόσον είπαν ότι έκαναν όλες τις σωστές ενέργειες.
Και τώρα τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. “Όχι δεν φταίω εγώ, φταίει ο φρουρός”. Είναι η επόπτρια που δεν ξέρω πάλι που τα ρίχνει, τον επόπτη στον τηλεφωνητή».
Με οργή διερωτάται: «Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;».
«Που έχουμε δει πολλές φορές οι ταξιτζίδες τι έχουν κάνει σε έγκυες, σε πολλά, ατυχήματα, σε πολύ κόσμο. Ντροπή και αίσχος, για το Ελληνικό Σώμα με αυτούς του αστυνομικούς – αγκάθια όπως σας είπε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας», τόνισε ακόμα.
- Euroleague: Υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο η Φενέρμπαχτσε (pic)
- Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
- Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
- Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
- Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου
- Ο Λαουτάρο αποθέωσε τον Χάρι Κέιν – «Είναι ο κορυφαίος σέντερ φορ στον κόσμο»
- Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
- Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις