Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκε και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων στον οποίο είχε καταφύγει ζητώντας προστασία για τη ζωή της η Κυριακή Γρίβα η οποία τελικά δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της λίγα μέτρα έξω από την είσοδο του τμήματος.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει και η απολογία της επόπτριας με την οποία ολοκληρώνεται και κύκλος των απολογιών στην υπόθεση αυτή που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ελεύθερος με όρους και ο αστυνομικός που είπε στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Υπενθυμίζεται ότι ο τηλεφωνητής, που εκείνο το βράδυ είπε στην Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, ολοκλήρωσε την απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.