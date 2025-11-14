newspaper
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14 Νοεμβρίου 2025 | 13:49

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Spotlight

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, που είχε υπηρεσία την ημέρα που κατέφυγε εκεί ζητώντας προστασία για τη ζωή της η Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Ποινική δίωξη σε βάρος της αστυνομικού για την υπόθεση Γρίβα

Σε βάρος της, όπως και σε βάρος τριών ακόμα αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να συμφωνούν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της, αναφέροντας ότι είπε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και αυτή αρνήθηκε.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να απολογηθούν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση.

Τράπεζες
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

Economy
Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για το βιβλίο του Τσίπρα – Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento
Ελλάδα 14.11.25

Υπέρ του Gutenberg και κατά Βαξεβάνη η δικαστική απόφαση για το βιβλίο του Τσίπρα – Να αποσυρθούν τα αποσπάσματα από Documento

Την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου και την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίο προβλέπει η δικαστική απόφαση κατά του Documento.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
Τεκμήρια Βαρβαρότητας 14.11.25

Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα

Το θρυλικό ρεπορτάζ του Τζον Χέρσι που έβαλε τέλος στη συγκάλυψη της ατομικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας -κυριολεκτικά- τον κόσμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε την αισχροκέρδεια – Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή

Ολομέτωπη επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε ψέματα και προπαγάνδα που συγκρούονται με το καθημερινό τους βίωμα

Σύνταξη
Ο «μπαμπούλας» των δημοσκοπήσεων- Γιατί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στην Περιφέρεια αλλά «ματώνει» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο «μπαμπούλας» των δημοσκοπήσεων- Γιατί το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στην Περιφέρεια αλλά «ματώνει» στην Αττική

Η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ σε 4 Περιφέρειες, η «τρύπα» της Αττικής και τα σχέδια που επεξεργάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη με στόχο την αντιστροφή της εικόνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)
On Field 14.11.25

Γκουαρδιόλα και «φίλοι» τα αλλάζουν όλα: Το τέλος των θέσεων στο ποδόσφαιρο (vids, pics)

Η νέα τάση στο ποδόσφαιρο έρχεται κόντρα σε όσες τακτικές και θεωρίες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια και για αυτό φροντίζουν αυτοί που τις... διέδωσαν, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι «φίλοι» του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μετωπική Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη στη Βουλή για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης: Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν και η ΝΔ πετάει χαρταετό - «Βαφτίζετε το κρέας ψάρι» απαντά ο Μητσοτάκης

Σύγκρουση Ανδρουλάκη - Μητσοτάκη στη Βουλή μετά την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Σύνταξη
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
