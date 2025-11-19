newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που είπε στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025 | 13:27

Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που είπε στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ο ένας μετά τον άλλον οι αστυνομικοί οι οποίοι ελέγχονται ποινικά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητώντας προστασία για τη ζωή της λίγο πριν δολοφονηθεί τελικά από τον πρώην σύντροφό της απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ήδη, ο τηλεφωνητής ο οποίος να θυμίσουμε ότι εκείνο το βράδυ είπε πως στην Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, ολοκλήρωσε την απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»
Ελλάδα 19.11.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Στην αντεπίθεση περνά ο σύζυγος – «Εγώ είμαι το θύμα από τη γυναίκα μου»

«Όσα δηλώνει η εν διαστάσει σύζυγός μου είναι ψευδή, ανακριβή και ασαφέστατα» αναφέρει ο 40χρονος μιλώντας στο in. Οι δύο πλευρές αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 19.11.25

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει τον βιασμό της 12χρονης – Ο 16χρονος την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

Σήμερα ο εισαγγελέας θα παραλάβει τη δικογραφία και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του16χρονου, που καταγγέλλεται για τον βιασμό της 12χρονης στην Πάτρα

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος – Τι λένε τα θύματα
Πώς τα έπειθαν 19.11.25

Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες - Τι λένε τα θύματα

Βασικό στη μεθοδολογία της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες είναι ότι δεν αφήνουν το θύμα να κλείσει το τηλέφωνο - «Είχαν τη μητέρα μου μία ώρα» και την έπεισαν, λέει ο γιος γυναίκας που εξαπατήθηκε

Σύνταξη
Χανιώπορτα Ηρακλείου: Τι υποστηρίζει ο δράστης του αιματηρού περιστατικού με έναν τραυματία
Ελλάδα 19.11.25

«Τον μαχαίρωσα επειδή με δυσφημούσε στο Facebook» - Τι υποστηρίζει ο δράστης του επεισοδίου στη Χανιώπορτα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Χανιώπορτα Ηρακλείου - Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο 22χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε στον αγκώνα τον 26χρονο

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Σύνταξη
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα
Μετά την απολογία της 19.11.25

Ελεύθερη με όρους η 37χρονη αθλήτρια που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η απαγόρευση των συναθροίσεων παραβιάζει το Σύνταγμα, καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Ηχηρή τοποθέτηση 19.11.25

ΕΕΔΑ: Η απαγόρευση των συναθροίσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραβιάζει το Σύνταγμα

Ανακοίνωση κόλαφος για την κυβέρνηση - Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά να αναθεωρηθεί άμεσα η ρύθμιση για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

