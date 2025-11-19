Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που είπε στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Ο ένας μετά τον άλλον οι αστυνομικοί οι οποίοι ελέγχονται ποινικά για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητώντας προστασία για τη ζωή της λίγο πριν δολοφονηθεί τελικά από τον πρώην σύντροφό της απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ήδη, ο τηλεφωνητής ο οποίος να θυμίσουμε ότι εκείνο το βράδυ είπε πως στην Κυριακή Γρίβα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί, ολοκλήρωσε την απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.