28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 14:59

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

«Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Spotlight

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των αστυνομικών που ελέγχονται ποινικά για όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγο πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα λίγα μέτρα έξω από από την είσοδο του Τμήματος.

Όπως και στους άλλους τρεις συναδέλφους της έτσι και σήμερα στην επόπτρια με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας.

Η αστυνομικός μαζί με ακόμα τρεις συναδέλφους της (αστυνομικός υπηρεσίας, φρουρός, τηλεφωνητής της άμεσης δράσης) αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν ήταν στο γραφείο όταν η άτυχη κοπέλα ζητούσε βοήθεια.

«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.

Τις επόμενες μέρες η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.

Τράπεζες
Jefferies: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μια μεγάλη ευκαιρία στην ασφαλιστική αγορά

Jefferies: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μια μεγάλη ευκαιρία στην ασφαλιστική αγορά

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
