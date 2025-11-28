Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
«Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.
- Γενετική μελέτη ξαναγράφει το χρονικό εξημέρωσης της γάτας
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των αστυνομικών που ελέγχονται ποινικά για όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγο πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα λίγα μέτρα έξω από από την είσοδο του Τμήματος.
Όπως και στους άλλους τρεις συναδέλφους της έτσι και σήμερα στην επόπτρια με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας.
Η αστυνομικός μαζί με ακόμα τρεις συναδέλφους της (αστυνομικός υπηρεσίας, φρουρός, τηλεφωνητής της άμεσης δράσης) αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν ήταν στο γραφείο όταν η άτυχη κοπέλα ζητούσε βοήθεια.
«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.
Τις επόμενες μέρες η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.
- «Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
- Δεύτερο συγγενικό μας είδος ζούσε ταυτόχρονα με τη «Λούσι» στην Αφρική
- Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού στους «32» του Eurocup
- Adel: Ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα – Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Αττική
- ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
- «Αυτές είναι οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Φλικ το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα»
- Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
- Δήμαρχος Ερμιονίδας: Μέσα σε 7 ώρες έπεσαν 110 τόνοι νερού ανά στρέμμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις