Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των αστυνομικών που ελέγχονται ποινικά για όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων λίγο πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα λίγα μέτρα έξω από από την είσοδο του Τμήματος.

Όπως και στους άλλους τρεις συναδέλφους της έτσι και σήμερα στην επόπτρια με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα επιβλήθηκε ο περιοριστικούς όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας.

Η αστυνομικός μαζί με ακόμα τρεις συναδέλφους της (αστυνομικός υπηρεσίας, φρουρός, τηλεφωνητής της άμεσης δράσης) αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν ήταν στο γραφείο όταν η άτυχη κοπέλα ζητούσε βοήθεια.

«Δεν ήμουν παρούσα, όταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.

Τις επόμενες μέρες η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.