Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Πυρά κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εξαπέλυσε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Όπως τόνισε ο κ. Κεσσές, «η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ακαταλληλότητας του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει».

Τέλος, επισήμανε πως «ο κ. Τζαβέλλας ως επικεφαλής της Εισαγγελίας έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη θεσμική υποχώρηση και τη διάβρωση της Δικαιοσύνης».

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Η κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί βασικό κοινοβουλευτικό όργανο ελέγχου θεσμικής λειτουργίας.

– Η κλήση μπορεί να μην δημιουργούσε αυστηρή νομική υποχρέωση παρουσίας για τον Εισαγγελέα αλλά ήταν αρκετή για τη δεδομένη προσδοκία για θεσμική και πολιτειακή λογοδοσία.

– Η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον.

– Το ελάχιστο που θα έπρεπε να πράξει θα ήταν να εμφανιστεί και να υποστηρίξει τη θέση του ακόμη και αν αυτή στηριζόταν στο ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας για μια εισαγγελική του κρίση.

– Ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ακαταλληλότητας του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει.

– Ο κ. Τζαβέλλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας και συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ως εκ τούτου η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών εκ μέρους του αποτελεί πράξη μέγιστης υποκρισίας.

– Μπορεί μεν στο παρελθόν να έχει επαναληφθεί η μη εμφάνιση του Εισαγγελέα στο Κοινοβούλιο αλλά ποτέ ξανά δεν υπήρχε τόσο εξόφθαλμη ευθύνη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για μια υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Γ´ Ελληνικής Δημοκρατίας.

– Το 72% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, το 78% έχει την άποψη ότι στην Ελλάδα οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 82% πιστεύει ότι η διαφθορά εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους και τέλος το 76% δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

– Ο κ. Τζαβέλλας ως επικεφαλής της Εισαγγελίας έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη θεσμική υποχώρηση και τη διάβρωση της Δικαιοσύνης».