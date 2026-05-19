Ακόμα ένα παιδί του Μπραντ Πιτ «πετάει» το επίθετό του
Περίπου δέκα χρόνια μετά τον χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ βλέπει ένα ακόμα παιδί του να απορρίπτει το επίθετό του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για περισσότερα από δέκα χρόνια δεν ήταν απλά το αγαπημένο power couple του Χόλιγουντ, αλλά το πιο ισχυρό ζευγάρι της βιομηχανίας του θεάματος. Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ είχαν την εικόνα της τέλειας σχέσης – όμορφοι, επιτυχημένοι, πλούσιοι. Ωστόσο από πίσω τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ήταν το 2016 όταν η 50χρονη σταρ έκανε αίτηση για διαζύγιο – μια διαδικασία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, σε έναν από τους πιο «αιματηρούς» χωρισμούς του Χόλιγουντ. Ακόμα και σήμερα, μια δεκαετία αργότερα, Τζολί και Πιτ δεν έχουν λύσει όλες τους τις διαφορές, με το Château Miraval να αποτελεί το τελευταίο «αγκάθι».
Όμως, αυτός ο «πόλεμος» δεν έμεινε μεταξύ τους. Πέρα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που το παρακολούθησαν μέσω των tabloids, στο διαζύγιο ενεπλάκησαν και τα έξι παιδιά τους – έστω και με τον δικό τους τρόπο.
Από την αρχή η επαφή τους με τον 62χρονο ηθοποιό μειώθηκε δραματικά, ενώ σήμερα ο Πιτ θεωρείται «ξένος» για εκείνους. Πόσο πολύ; Τόσο, ώστε να «πετάνε» το επίθετό του από τα ονόματά τους.
Η Ζαχάρα, η μεγαλύτερη κόρη τους, είναι η τελευταία που έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Αν και επίσημα ονομάζεται ακόμα «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί – Πιτ», κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College το επίθετο του διάσημου πατέρα της δεν ακούστηκε ποτέ.
Η ίδια, άλλωστε, δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στην Τζολί. «Υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Η μητέρα μου μας μεγάλωσε με αρχές και αξίες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» είχε δηλώσει το περασμένο Απρίλιο η 21χρονη.
Angelina Jolie’s Daughter Zahara Drops Dad Brad Pitt’s Last Name as She Walks Across the Stage at Her Graduation https://t.co/6qhfpxZxhf
— People (@people) May 19, 2026
Η Ζαχάρα δεν είναι η μόνη που έχει «πετάξει» από το όνομά της το επίθετο Πιτ. Ο Μάντοξ και η Βιβιέν έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν, ενώ η Σάιλο με το που έγινε 18 ετών, υπέβαλε επίσημη νομική αίτηση για αλλαγή ονόματος.
- Πού θα πάτε το τριήμερο; Ό,τι κι αν διαλέξετε, η νέα σας βαλίτσα βρίσκεται στα καταστήματα ΑΒ!
- Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
- Λυών – Μπαρτσελόνα: Ο τελικός του UEFA Champions League Γυναικών στο MEGA News
- Στέλιος Ρόκκος: Παντρεύεται η 26χρονη κόρη του τραγουδιστή – Η μυθική πρόταση γάμου
- Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
- Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αρταίων
- Νέο δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο!
- Κίνα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από πλημμύρες – Συνεχίζονται οι καταρρακτώδεις βροχές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις