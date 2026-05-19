Για περισσότερα από δέκα χρόνια δεν ήταν απλά το αγαπημένο power couple του Χόλιγουντ, αλλά το πιο ισχυρό ζευγάρι της βιομηχανίας του θεάματος. Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ είχαν την εικόνα της τέλειας σχέσης – όμορφοι, επιτυχημένοι, πλούσιοι. Ωστόσο από πίσω τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία.

Ήταν το 2016 όταν η 50χρονη σταρ έκανε αίτηση για διαζύγιο – μια διαδικασία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, σε έναν από τους πιο «αιματηρούς» χωρισμούς του Χόλιγουντ. Ακόμα και σήμερα, μια δεκαετία αργότερα, Τζολί και Πιτ δεν έχουν λύσει όλες τους τις διαφορές, με το Château Miraval να αποτελεί το τελευταίο «αγκάθι».

Όμως, αυτός ο «πόλεμος» δεν έμεινε μεταξύ τους. Πέρα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που το παρακολούθησαν μέσω των tabloids, στο διαζύγιο ενεπλάκησαν και τα έξι παιδιά τους – έστω και με τον δικό τους τρόπο.

Από την αρχή η επαφή τους με τον 62χρονο ηθοποιό μειώθηκε δραματικά, ενώ σήμερα ο Πιτ θεωρείται «ξένος» για εκείνους. Πόσο πολύ; Τόσο, ώστε να «πετάνε» το επίθετό του από τα ονόματά τους.

Η Ζαχάρα, η μεγαλύτερη κόρη τους, είναι η τελευταία που έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Αν και επίσημα ονομάζεται ακόμα «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί – Πιτ», κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College το επίθετο του διάσημου πατέρα της δεν ακούστηκε ποτέ.

Η ίδια, άλλωστε, δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στην Τζολί. «Υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Η μητέρα μου μας μεγάλωσε με αρχές και αξίες, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» είχε δηλώσει το περασμένο Απρίλιο η 21χρονη.

Η Ζαχάρα δεν είναι η μόνη που έχει «πετάξει» από το όνομά της το επίθετο Πιτ. Ο Μάντοξ και η Βιβιέν έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν, ενώ η Σάιλο με το που έγινε 18 ετών, υπέβαλε επίσημη νομική αίτηση για αλλαγή ονόματος.