Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Ήταν Ιανουάριος του 2005 όταν η είδηση έσκασε σαν βόμβα στο Χόλιγουντ και τα tabloids έτριβαν τα χέρια τους από τη χαρά τους. Ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον έκαναν γνωστό με μια κοινή επιστολή τους ότι μετά από πέντε χρόνια γάμου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Smyth (@jimmysmythsings)

Οι φήμες τότε ήθελαν τον 62χρονο ηθοποιό να έχει δεσμό με την Αντζελίνα Τζολί – φήμες που δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν με τα media να υποστηρίζουν ότι ο χωρισμός του με την σταρ από τα Φιλαράκια ήταν τόσο άσχημος που δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί οι δύο να ξαναμιλήσουν.

Ωστόσο στον χώρο του θεάματος ποτέ μην λες ποτέ. Εδώ και λίγα χρόνια ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον μοιάζουν να έχουν λύσει για τα καλά τις διαφορές τους – όλοι θυμούνται τα γέλια τους στα backstages των SAG Awards το 2020.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Τώρα, η Daily Mail το πάει ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα να σμίξουν ξανά – αλλά στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με μια πηγή, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ διατηρούν πάρα πολύ καλές φιλικές σχέσεις και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμπρωταγωνιστήσουν σε κάποια ταινία στο μέλλον.

«Εννοείται ότι δεν θα παίξουν το ζευγάρι, αλλά δεν θα πουν όχι αν θεωρούν ότι οι ρόλοι τους ταιριάζουν» είπε η πηγή στην Daily Mail. Όπως τόνισε, η στιγμή που τους έφερε κοντά ήταν ο χωρισμός του Πιτ από την Τζολί. «Αυτό το γεγονός αναθέρμανε τη φιλία τους».

Insider reveals the shock turning point for Brad Pitt and Jennifer Aniston…and why they could soon appear together onscreen https://t.co/hShIt7HIGe — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 4, 2026

Μάλιστα, είπε, ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα να τους δούμε και σε διπλό ραντεβού με τους συντρόφους του. Ο Μπραντ Πιτ εδώ και τρία χρόνια έχει σχέση με την Ίνες ντε Ραμόν, ενώ η Τζένιφερ Άνιστον πριν από λίγο καιρό έκανε γνωστό τον δεσμό της με τον Τζιμ Κέρτις.