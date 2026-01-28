Τζένιφερ Άνιστον: Ο Τζιμ Κέρτις αποκαλύπτει τα πάντα για τo love story τους – «Έτσι γνωριστήκαμε»

Ο Τζιμ Κέρτις, ο γοητευτικός wellness coach και νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής TODAY. Εκεί μίλησε για το χρονικό της σχέσης τους και το κλειδί της ευτυχίας τους.

Ο Τζιμ Κέρτις, ο άνθρωπος που τους τελευταίους μήνες μονοπωλεί το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ ως ο νέος σύντροφος της Ελληνοαμερικανίδας σταρ, αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία του ειδυλλίου τους.

Μιλώντας στον Κρεγκ Μέλβιν, αποκάλυψε πως η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων και πως δεν υπήρξε έρωτας με την πρώτη ματιά, αλλά μια μακρά περίοδος επικοινωνίας.

«Μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό, γίναμε πρώτα στενοί φίλοι και μετά ήρθαμε πιο κοντά», δήλωσε ο Κέρτις. Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε πως η σχέση τους μετρά ήδη σχεδόν έναν χρόνο, παρά το γεγονός ότι η Άνιστον την επισημοποίησε στο Instagram μόλις τον περασμένο Νοέμβριο.

Από τη Wall Street στη θεραπεία

Η πορεία του 50χρονου Κέρτις προς την ευεξία και τη συγγραφή δεν ήταν τυχαία. Ξεκινώντας την καριέρα του στη Wall Street τη δεκαετία του ’90, η ζωή του ανατράπηκε στα 22 του χρόνια όταν διαγνώστηκε με βλάβες στον νωτιαίο μυελό.

Η πάθηση αυτή του προκάλεσε μυϊκούς σπασμούς, χρόνιο πόνο, ακόμα και μερική παράλυση. Αυτή η προσωπική δοκιμασία τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το στρες των χρηματιστηρίων και να αναζητήσει έναν δρόμο που θα ήταν πιο «ευγενικός» με το σώμα του.

Σήμερα, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς wellness coaches, προσφέροντας καθοδήγηση σε ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Στο μέλλον μαζί

Αν και οι φήμες οργίαζαν από το καλοκαίρι, όταν ο Κέρτις εθεάθη να στηρίζει την 56χρονη πλέον Άνιστον στην πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου της σειράς The Morning Show, το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Στη ζωντανή τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Κέρτις δεν μπόρεσε να κρύψει την αμηχανία του, όταν η κουβέντα στράφηκε στην προσωπική του ζωή. «Ναι, κοκκινίζω όταν μιλάω για εκείνη» είπε.

Παράλληλα με την ευτυχία του στο πλευρό της «Τζεν», ο Κέρτις προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο The Book of Possibility.

Πρόκειται για έναν οδηγό ζωής που περιλαμβάνει visualizations και ασκήσεις γραφής, εμπνευσμένο από τις συνεδρίες που κάνει με τους πελάτες του, με στόχο να εμπνεύσει το κοινό να διεκδικήσει μια καλύτερη καθημερινότητα.