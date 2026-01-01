Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Οι φήμες που ήθελαν την αγαπημένη Ρέιτσελ του Χόλιγουντ, την Ελληνοαμερικανίδα Τζένιφερ Άνιστον, να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τρυφερό τρόπο στην αυγή του 2026.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, ο διακεκριμένος θεραπευτής ύπνωσης και συγγραφέας Τζιμ Κέρτις, επέλεξαν να αποχαιρετήσουν το έτος που πέρασε μοιράζοντας με τους εκατομμύρια ακολούθους τους στιγμιότυπα που επιβεβαιώνουν αυτό που ο κύκλος τους ορίζει ως «μια βαθιά, ουσιαστική σύνδεση».

Ο 50χρονος Τζιμ Κέρτις, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της Άνιστον τόσο σε προσωπικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας έναν απολογισμό για το 2025.

«Κάποια εκπληκτικά πράγματα συνέβησαν φέτος, αλλά είναι πάντα οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

View this post on Instagram A post shared by Jim Curtis (@jimcurtis1)

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισε μια αυθόρμητη λήψη του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο. Ο Κέρτις δεν παρέλειψε να αφήσει υποσχέσεις για το μέλλον, αναφέροντας πως ετοιμάζει «μερικές εκπλήξεις» για το 2026, πυροδοτώντας σενάρια για τα επόμενα επαγγελματικά ή και προσωπικά τους βήματα.

Η πρωταγωνίστρια του The Morning Show, πιστή στο στυλ της, μοιράστηκε το δικό της βίντεο-ανασκόπηση με τίτλο «Αντίο 2025».

Στο μοντάζ των δικών της στιγμών ο Κέρτις έχει τη δική του θέση, με μια ιδιαίτερα γλυκιά φωτογραφία να τον δείχνει να αγκαλιάζει έναν από τους αγαπημένους σκύλους της ηθοποιού.

Για τους φίλους της, η «αποδοχή ενός συντρόφου από τα τετράποδα ‘παιδιά’ της αποτελεί το απόλυτο πιστοποιητικό εμπιστοσύνης».

Το βίντεο περιελάμβανε επίσης στιγμές με την κολλητή της φίλη Κόρτνεϊ Κοξ, τη Ρις Γουίδερσπουν και τη Σελένα Γκόμεζ, αποδεικνύοντας πως το 2025 ήταν μια χρονιά απόλυτης ισορροπίας ανάμεσα στον έρωτα, τη φιλία και την εργασία.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Από τη γνωριμία στο πεπρωμένο μιας μεγάλης αγάπης

Η σχέση του ζευγαριού δεν υπήρξε κεραυνοβόλος έρωτας με την κλασική χολιγουντιανή έννοια, αλλά μια σχέση που χτίστηκε σε στέρεες βάσεις.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων στις αρχές του 2025 και πέρασαν μήνες συζητώντας και αναπτύσσοντας μια βαθιά φιλία πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Πηγές από το περιβάλλον της ηθοποιού αναφέρουν ότι η 56χρονη σταρ ήταν αρχικά επιφυλακτική, καθώς η προσωπική της ζωή βρίσκεται πάντα κάτω από το μικροσκόπιο.

Ωστόσο, η ηρεμία και η καλοσύνη του Κέρτις την κέρδισαν ολοκληρωτικά. «Αισθάνεται σαν κισμέτ (πεπρωμένο)», δήλωσε πρόσωπο από τον κύκλο της, προσθέτοντας πως η Τζένιφερ είναι πλέον ενθουσιασμένη που πήρε το ρίσκο να αφεθεί ξανά στο συναίσθημα.

Η δημόσια παραδοχή και η αποθέωση του Τζιμ

Η επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η Άνιστον ευχήθηκε στον Κέρτις για τα 50ά του γενέθλια αποκαλώντας τον «αγαπημένο μου».

Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο γκαλά Women in Hollywood του περιοδικού ELLE.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Εκεί, η ηθοποιός μίλησε με θαυμασμό για το έργο του συντρόφου της, περιγράφοντάς τον ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο» που βοηθά τους άλλους να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και να βρουν τη διαύγεια.

Με τη στήριξη φίλων όπως ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος χαιρέτησε δημόσια τη νέα αυτή «ερωτική ιστορία», η Τζένιφερ Άνιστον δείχνει να έχει βρει στον Τζιμ Κέρτις το λιμάνι που αναζητούσε εδώ και χρόνια.