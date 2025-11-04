«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Ενώ η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης της Tζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις ήρθε μέσα από τα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συγγραφέας και υπνωτιστής επισφράγισε τον νέο έρωτα τους με μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν μια σπάνια τρυφερότητα.

Ο Κέρτις, ο οποίος έκλεισε τα 50, φαίνεται πως έλαβε το καλύτερο δώρο γενεθλίων: την αγάπη μιας από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του πλανήτη, μια αγάπη που οι φίλοι της χαρακτηρίζουν ως «εύκολη και φυσική».

Ο έρωτας στο Χόλιγουντ σπανίως είναι τόσο γαλήνιος και αδιαμφισβήτητος όσο αυτός που ζει η Τζένιφερ Άνιστον δίπλα στον Τζιμ Κέρτις γράφει το People.

Ο συγγραφέας, ύπνωτιστής και πλέον επίσημος σύντροφος της 56χρονης σταρ, μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την Ελληνοαμερικανίδα σταρ και επιχειρηματία στο Instagram με μια σειρά από νέες φωτογραφίες από τον πρόσφατο εορτασμό των πεντηκοστών γενεθλίων του, συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Αν αυτό είναι όνειρο, δεν θέλω να ξυπνήσω».

View this post on Instagram A post shared by Jim Curtis (@jimcurtis1)

Η ανάρτηση του Κέρτις ήρθε ως απάντηση στη δημόσια δήλωση της Άνιστον, η οποία δύο ημέρες νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει τη σχέση τους μέσω μιας φωτογραφίας από το πάρτι του.

Οι νέες εικόνες δείχνουν το ζευγάρι σε στιγμές οικειότητας. Σε μία λήψη κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλον, κρατώντας μικρόφωνα, με τον Κέρτις να χαμογελά τρυφερά στην ηθοποιό, και σε άλλη, πιο κοντινή, το χέρι του ακουμπά απαλά στον μηρό της.

Η σχέση της πρωταγωνίστριας του Morning Show με τον Κέρτις ξεκίνησε τον Ιούλιο.

Πηγές του στενού περιβάλλοντος του ζευγαριού αναφέρουν πως ο δεσμός τους είναι «αβίαστος».

«Λάμπει. Τα πάντα στη ζωή της έχουν έρθει στη θέση τους και είναι ενθουσιασμένη», αναφέρει πηγή. «Ο Τζιμ είναι ό,τι καλύτερο. Οι φίλοι της τον λατρεύουν. Είναι ήρεμος, πολύ ζεστός και απίστευτα υποστηρικτικός. Έχει φέρει μια πραγματικά σταθερή και θετική ενέργεια στη ζωή της».

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ο Κέρτις, ο οποίος γνώριζε την ηθοποιό «για αρκετό καιρό προτού τα πράγματα γίνουν ρομαντικά», ενσωματώθηκε άμεσα στον κύκλο της.

Έχει εμφανιστεί μαζί της σε μια καλοκαιρινή απόδραση στη Μαγιόρκα, συντροφιά με τον Τζέισον Μπέιτμαν και τη σύζυγό του Αμάντα Άνκα, ενώ ήταν στο πλευρό της στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του The Morning Show στη Νέα Υόρκη, αλλά και στην πρόσφατη εκδήλωση για τη σειρά περιποίησης μαλλιών της, LolaVie.

Με τις ευχές του Χόλιγουντ

Πολλοί διάσημοι φίλοι της Άνιστον έσπευσαν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους για τη νέα της σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ρις Γουίδερσπουν, συμπρωταγωνίστρια της Άνιστον, έγραψε: «ΛΑΤΡΕΥΩ αυτήν την ιστορία αγάπης 💕✨», ενώ η Έιμι Σούμερ σχολίασε: «Όμορφο ζευγάρι. Θεραπευτικοί, καλοί άγγελοι ❤».