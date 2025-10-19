«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ, Τζένιφερ Άνιστον, αποκάλυψε τα συναισθήματά της σχετικά με την υιοθεσία κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Armchair Expert» του Wondery+ που θα κυκλοφορήσει ευρέως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

«Οι άνθρωποι λένε “μα, μπορείς να υιοθετήσεις”, όμως εγώ δε θέλω να υιοθετήσω», είπε η σταρ του The Morning Show στους συν-παρουσιαστές Νταξ Σέπαρντ και Μόνικα Πάνταμ, σύμφωνα με το People. «Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό άτομο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, εγωιστικός ή όχι, ό,τι και αν είναι, το θέλω».

«Έκανα τα πάντα»

Η Τζένιφερ Άνιστον είχε μιλήσει στο παρελθόν για την εμπειρία της με την εξωσωματική γονιμοποίηση, λέγοντας στο Allure το 2022: «Όλα αυτά τα χρόνια και χρόνια και χρόνια εικασιών… Ήταν πραγματικά δύσκολο. Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έκανα τα πάντα».

Και πρόσθεσε: «Θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει «πάγωσε τα ωάριά σου. Κάνε στον εαυτό σου μια χάρη”. Απλά δεν το σκέφτεσαι. Και να ‘μαι σήμερα. Το πλοίο έχει σαλπάρει».

Όταν η 38χρονη Μόνικα Πάντμαν είπε ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει παιδιά — σημειώνοντας ότι «ίσως είναι εντάξει που δεν θέλω» — αναρωτήθηκε αν η Άνιστον είχε βρει «ειρήνη» γνωρίζοντας, ωστόσο, την απάντησή της σε αυτό το ερώτημα.

«Έχω γαλήνη μέσα μου» απάντησε η Άνιστον. «Αλλά, ομολογώ ότι υπάρχει ένα κρυφό σημείο όπου είναι εκτός του ελέγχου μου. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που μπορώ να κάνω γι’ αυτό».

«Είναι μια πολύ περίεργη στιγμή»

Η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς Friends, η οποία έχει σχέση με τον life coach Τζιμ Κέρτις, είπε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που συνάντησε άνδρες και σκέφτηκε ότι «θα έκαναν καλά παιδιά». Αλλά αυτή η ιδέα «περνούσε μέσα σε τρία δευτερόλεπτα».

Όσον αφορά τη μητρότητα, εξήγησε: «Απλά δεν ήταν στα σχέδιά μου, όποια και αν ήταν αυτά», αποκαλύπτοντας ότι «είναι μια πολύ συναισθηματική κατάσταση ειδικά τη στιγμή που σου λένε “δεν υπάρχει χρόνος”… είναι μια πολύ περίεργη στιγμή όταν συμβαίνει αυτό».

«Κι έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην το ακούσεις — την αφήγηση, δηλαδή, για το πώς δεν θα αποκτήσω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής»

«Τι στο καλό;»

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Harper’s Bazaar UK, η Άνιστον έβαλε τέλος στις εικασίες για την προσωπική της ζωή, συγκεκριμένα για την αφήγηση σχετικά με την ταυτότητά της ως διάσημης γυναίκας χωρίς παιδιά.

«Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία είκοσι χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, γιατί φυσικά δεν βγαίνω έξω και δεν τους λέω τα ιατρικά μου προβλήματα» τόνισε η Άνιστον.

«Αυτό δεν αφορά κανέναν. Ωστόσο ασχολούνται. Κι έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην το ακούσεις — την αφήγηση, δηλαδή, για το πώς δεν θα αποκτήσω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής».

Σημείωσε, δε, ότι τα σχόλια εξακολουθούν να την επηρεάζουν.

«Είμαι απλά ένας άνθρωπος», εξήγησε. «Όλοι είμαστε άνθρωποι. Σκέφτηκα “τι στο καλό;”».

*Με στοιχεία από usmagazine.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Mario Anzuoni