«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.
- Στα χέρια της αστυνομίας 54χρονος που ενοχλούσε επιβάτες σε λεωφορείο – Είχε μαζί του τσεκούρι
- Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας
- Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων στο λύκειο - Ποιοι θα δίνουν μόνο προφορικά
- Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Ήταν τον Ιανουάριο του 2005 όταν ένα από τα πιο λαμπερά και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ έριχνε τίτλους τέλους στον γάμο του. Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ, μετά από επτά χρόνια σχέσης αποφάσιζαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, με τον γνωστό ηθοποιό να δηλώνει ερωτευμένος με την Αντζελίνα Τζολί που είχε γνωρίσει στα γυρίσματα του Mr & Mrs Smith.
Ωστόσο, εκείνη την περίοδο τα tabloid ανακάλυψαν (ή γέννησαν) διάφορες θεωρίες για το διαζύγιο: μια από αυτές ανέφερε ότι η 56χρονη σταρ δεν ήθελε να κάνει παιδιά και ο Μπραντ Πιτ απλά προχώρησε τη ζωή του.
Από τότε έχουν περάσει δύο δεκαετίες, ωστόσο ότι η Τζένιφερ Άνιστον μετά από δύο γάμους δεν απέκτησε παιδιά, έκανε πολλούς να τη θεωρούν μια «εγωιστική εργασιομανή» που έβαζε την καριέρα της πάνω από την οικογένεια. Σε όλα αυτά η ηθοποιός δεν είχε απαντήσει ποτέ – τουλάχιστον έως τώρα.
Η Άνιστον μίλησε στο περιοδικό Harper’s Bazaar UK και για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην 20ετή κρύφή μάχη της για να αποκτήσει παιδιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Όσοι τα λένε αυτά δεν ξέρουν την ιστορία μου, ούτε το τι πέρασα τα τελευταία 20 χρόνια ώστε να κάνω οικογένεια, γιατί πολύ απλά δεν έβγαινα έξω να μιλάω για τα ιατρικά μου προβλήματα» είπε η Τζένιφερ Άνιστον.
«Αυτό δεν αφορά κανέναν, παρά μόνο εμένα. Ωστόσο έρχεται κάποια στιγμή που δεν αντέχεις άλλο να τα ακούς αυτά – το ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, ότι είμαι μια εγωιστική εργασιαμανής».
Η σταρ από τα Φιλαράκια παραδέχθηκε ότι δοκίμασε διάφορους τρόπους – «από τα 35 μου και μετά έκανε μερικά δύσκολα πράγματα για να καταφέρω να μείνω έγκυος, από εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι κινέζικο τσάι, ότι μπορείς να φανταστείς. Δοκίμασα τα πάντα».
Μάλιστα παραδέχθηκε ότι «θα έδινα τα πάντα αν κάποιος μου έλεγε να καταψύξω τα ωάριά μου. Αλλά δεν το σκεφτόμουν τότε και εδώ είμαστε σήμερα. Το πλοίο έχει σαλπάρει. Αλλά δεν μετανιώνω για κάτι».
// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Kylie Cooper
- Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
- Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
- Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
- Ψέματα, δολοπλοκίες και κρυφά κίνητρα – Μπορεί η ΑΙ να σκοτώσει;
- Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
- Deloitte: Οκτώ προβλέψεις για το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – Τι έδειξε έρευνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις