Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Τζένιφερ Άνιστον για Ρις Γουίδερσπουν: «Είναι το στήριγμά μου»
Fizz 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:42

Τζένιφερ Άνιστον για Ρις Γουίδερσπουν: «Είναι το στήριγμά μου»

Οι δύο φίλες συνδυάζουν την επαγγελματική συνεργασία με μια δυνατή φιλία.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Τζένιφερ ‘Ανιστον έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, «The Morning Show» στη Νέα Υόρκη.

Η λαμπερή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η διάσημη ηθοποιός περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, πριν συναντηθεί με τους λαμπερούς συμπρωταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένων των: Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) Μαριόν Κοτιγιάρ (Marion Cotillard), Τζέρεμι ‘Αιρονς (Jeremy Irons), Μπίλι Κράνταπ (Billy Crudup), Μαρκ Ντούπλας (Mark Duplass), Νέστορ Κάρμπονελ (Nestor Carbonell), Κάρεν Πίτμαν (Karen Pittman), Τζον Χαμ (Jon Hamm) και Νικόλ Μπέχαρι (Nicole Beharie).

Τζένιφερ ‘Ανιστον: Μαζί με τον Τζιμ Κέρτις στην πρεμιέρα του «The Morning Show»

Ωστόσο, η έκπληξη της βραδιάς ήταν η διακριτική παρουσία του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις (Jim Curtis), ο οποίος εντοπίστηκε να φτάνει με το ίδιο αυτοκίνητο με την ‘Ανιστον.

Η σταρ των Friends, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με ιδιαίτερες σούρες στο στήθος και το συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η συμπρωταγωνίστριά της, Ρις Γουίδερσπουν, επέλεξε επίσης ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με έναν μεγάλο φιόγκο και πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τη νέα τους συμπρωταγωνίστρια, την Γαλλίδα ηθοποιό Μαριόν Κοτιγιάρ.

Γουίδερσπουν – ‘Ανιστον: Αχώριστες φίλες

Σχολιάζοντας τη φιλία της με τη Γουίδερσπουν, η ‘Ανιστον δήλωσε στο Extra: «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς την Ρις στο πλευρό μου, για να είμαι ειλικρινής. Είναι το στήριγμά μου. Στηρίζουμε η μία την άλλη. Νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει μαζί [στη σειρά] και κατά κάποιο τρόπο αυτό συνεχίζει να δυναμώνει».

Επίσης εξέφρασε τον θαυμασμό της για τους καταξιωμένους ηθοποιούς που συμμετέχουν στη σειρά, κάνοντας ειδική αναφορά στον Τζέρεμι ‘Αιρονς, ο οποίος θα υποδυθεί τον πατέρα της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Ότι είπε το ναι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι είναι «πολύ περήφανη που ανήκει σε μια σειρά στην οποία οι ηθοποιοί θέλουν να πάρουν μέρος» και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα είναι «μια καλή σεζόν», σημειώνοντας ότι το δραματικό στοιχείο της πλοκής «έχει αυξηθεί».

Η 4η σεζόν του «The Morning Show, η οποία αποτελείται από δέκα επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

@mickmicknyc BTS of Jennifer Aniston filming for ‘The Morning Show’ in NYC 🎬🥰 #jenniferaniston #themorningshow #nyc #filming #bts #behindthescene #newyork ♬ original sound – New York Mickey

ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Ελλάδα 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
