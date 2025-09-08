Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της
Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως βιώνει μια από τις καλύτερες φάσεις της προσωπικής ζωής της.
Όλα ξεκίνησαν όταν τον περασμένο Απρίλιο, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε ότι είχε στραφεί στην ύπνωση για να ξεπεράσει τους φόβους της για το αεροπλάνο και τα ταξίδια.
Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Ο υπνωτισμός και το ταξίδι στη Μαγιόρκα
Μέσα από αυτήν την αναζήτηση ήρθε και η γνωριμία της με τον γοητευτικό υπνωτιστή, σε ένα ταξίδι της Μαγιόρκα, τον Ιούλιο. Η πρωταγωνίστρια από τη δημοφιλή σειρά «Φιλαράκια» έδειχνε χαρούμενη και χαλαρή στο ταξίδι της με τον Κέρτις- ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «υπνοθεραπευτή» και έχει περίπου 550.000 ακολούθους στο Instagram.
Ο Κέρτις δημοσιεύει τακτικά αποφθέγματα για να βοηθήσει τον κόσμο να «απελευθερωθεί από το παρελθόν» και να βρει την αγάπη, με την Τζένιφερ Άνιστον να τον ακολουθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
View this post on Instagram
Η ανάρτηση της Άνιστον για το φετινό καλοκαίρι της
Η διάσημη ηθοποιός σε μια πρόσφατη ανάρτηση της ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών της από το καλοκαίρι της. Ανάμεσα σε αυτές κι ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της Τζιμ Κέρτις να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα στην παραλία.
Άλλες εικόνες περιλάμβαναν την Άνιστον να περπατάει σε πάρκο με λευκό τοπ, μαύρο παντελόνι και σαγιονάρες, μία selfie με τη κολλητή της Κόρτνεϊ Κοξ, φιλιά με τον σκύλο της, selfie με τη Σάντρα Μπούλοκ και γενικότερα χαλαρές καλοκαιρινές πόζες.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους κάνουν δημόσια εμφάνιση. Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός και ο Κέρτις εθεάθησαν στο πολυτελές ξενοδοχείο Ventana Big Sur στη Βόρεια Καλιφόρνια.
View this post on Instagram
