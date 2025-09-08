magazin
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της
08 Σεπτεμβρίου 2025

Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως βιώνει μια από τις καλύτερες φάσεις της προσωπικής ζωής της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Όλα ξεκίνησαν όταν τον περασμένο Απρίλιο, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε ότι είχε στραφεί στην ύπνωση για να ξεπεράσει τους φόβους της για το αεροπλάνο και τα ταξίδια.

Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Ο υπνωτισμός και το ταξίδι στη Μαγιόρκα

Μέσα από αυτήν την αναζήτηση ήρθε και η γνωριμία της με τον γοητευτικό υπνωτιστή, σε ένα ταξίδι της Μαγιόρκα, τον Ιούλιο. Η πρωταγωνίστρια από τη δημοφιλή σειρά «Φιλαράκια» έδειχνε χαρούμενη και χαλαρή στο ταξίδι της με τον Κέρτις- ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «υπνοθεραπευτή» και έχει περίπου 550.000 ακολούθους στο Instagram.

Ο Κέρτις δημοσιεύει τακτικά αποφθέγματα για να βοηθήσει τον κόσμο να «απελευθερωθεί από το παρελθόν» και να βρει την αγάπη, με την Τζένιφερ Άνιστον να τον ακολουθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Η ανάρτηση της Άνιστον για το φετινό καλοκαίρι της

Η διάσημη ηθοποιός σε μια πρόσφατη ανάρτηση της ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών της από το καλοκαίρι της. Ανάμεσα σε αυτές κι ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της Τζιμ Κέρτις να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα στην παραλία.

Άλλες εικόνες περιλάμβαναν την Άνιστον να περπατάει σε πάρκο με λευκό τοπ, μαύρο παντελόνι και σαγιονάρες, μία selfie με τη κολλητή της Κόρτνεϊ Κοξ, φιλιά με τον σκύλο της, selfie με τη Σάντρα Μπούλοκ και γενικότερα χαλαρές καλοκαιρινές πόζες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους κάνουν δημόσια εμφάνιση. Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός και ο Κέρτις εθεάθησαν στο πολυτελές ξενοδοχείο Ventana Big Sur στη Βόρεια Καλιφόρνια.

googlenews

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη αλλά ταμπού φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Succession 06.09.25

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη αλλά ταμπού φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Διαπόντια νησιά.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

