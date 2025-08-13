Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.
Η Πάλτροου και ο Πιτ ήταν αρραβωνιασμένοι για μερικούς μήνες μεταξύ 1996 και 1997, ενώ ο Πιτ ήταν παντρεμένος με την Άνιστον από το 2000 έως το 2005. Το Vanity Fair ρώτησε τη Τζένιφερ εάν αυτή και η στενή της φίλη Πάλτροου συζητούν ποτέ για τον πρώην τους, και εκείνη απάντησε: «Ω, φυσικά. Πώς να μην το κάνουμε; Είμαστε κορίτσια».
Ωστόσο, οι πραγματικές τους συζητήσεις αφέθηκαν στη φαντασία του αναγνώστη, με τον δημοσιογράφο να λέει ότι οι δύο «ανταλλάσσουν πληροφορίες για την ευεξία περισσότερο από κουτσομπολιά».
Και οι δύο γυναίκες είναι γνωστές για την προσοχή που δίνουν στην υγεία τους, ενώ η Άνιστον πρόσθεσε: «Πάντα ανταλλάσσουμε συμβουλές – “Τι κάνεις για αυτό;”. “Τι κάνεις για εκείνο;”. “Έχεις νέο γιατρό για αυτό;”».
«Ειρωνεία ε; Είχα πάει στο πάρτι αρραβώνων της Πάλτροου και του Μπραντ»
Η Άνιστον αναφέρθηκε στον πολύ φωτισμένο από τον Τύπο χωρισμό της από τον Πιτ πριν από 20 χρόνια ως «μια πολύ ευάλωτη περίοδο», προσθέτοντας: «Ειρωνεία ε; Είχα πάει στο πάρτι αρραβώνων της Πάλτροου και του Μπραντ».
Οι ηθοποιοί γνωρίστηκαν όταν η Πάλτροου και ο Ντέιβιντ Σουίμερ, συμπρωταγωνιστής της Άνιστον στη σειρά Friends, γυρίζαν την ταινία The Pallbearer, το 1996.
«Ήδη θρηνούσαμε τον Μάθιου Πέρι»
Η Άνιστον αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο του Μάθιου Πέρι, πρωταγωνιστή της σειράς Friends, το 2023, του οποίου τα προβλήματα εθισμού ήταν πολλά χρόνια γνωστά.
Η νεκροψία έδειξε υψηλή συγκέντρωση κεταμίνης στο αίμα του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τον σκότωσαν οι «οξείες επιδράσεις» του φαρμάκου.
«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, όταν μπορούσαμε», είπε, αναφερόμενη στις προσπάθειες των πρωταγωνιστών της σειράς Friends να τον βοηθήσουν με τους εθισμούς του.
«Αλλά ήταν σαν να πενθούσαμε τον Μάθιου εδώ και πολύ καιρό, γιατί η μάχη του με αυτή την ασθένεια ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν. Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές του, ένα μέρος μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Είμαι χαρούμενη που δεν πονάει πια».
Η Άνιστον και ο Πέρι υποδύθηκαν δύο από τους έξι νεαρούς φίλους που ζούσαν στη Νέα Υόρκη στην παγκοσμίως δημοφιλή σειρά, η οποία προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Η σειρά, που κέρδισε βραβεία Emmy και Bafta, γνώρισε μια αναβίωση της δημοτικότητάς της μετά την πρεμιέρα της στο Netflix το 2015.
Είπε ότι γνωρίζει τη Μισέλ Ομπάμα καλύτερα από τον πρώην πρόεδρο, προσθέτοντας: «Είχα την τύχη να δειπνήσω με τη Μισέλ πριν από ένα μήνα», αλλά είπε ότι η φήμη που τη θέλει το τρίτο πρόσωπο «δεν αναφέρθηκε καν» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους
Φιλία με τη Μισέλ Ομπάμα
Η Άνιστον είναι πιο γνωστή για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στη σειρά, αλλά έχει επίσης εμφανιστεί σε ρομαντικές κωμωδίες με συμπρωταγωνιστές όπως ο Άνταμ Σάντλερ, ο Βινς Βον και ο Όουεν Γουίλσον. Πρωταγωνιστεί επίσης στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά The Morning Show με τη Ρις Γουίδερσπουν, που αφορά ένα πρωινό πρόγραμμα ειδήσεων ενός μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Vanity Fair, αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι αποτελεί αντικείμενο φημών των ταμπλόιντ, όπως αυτή η φήμη που τη συνδέει ρομαντικά με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, την οποία διέψευσε πέρυσι στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.
Είπε ότι γνωρίζει τη Μισέλ Ομπάμα καλύτερα από τον πρώην πρόεδρο, προσθέτοντας: «Είχα την τύχη να δειπνήσω με τη Μισέλ πριν από ένα μήνα», αλλά είπε ότι η φήμη που τη θέλει το τρίτο πρόσωπο «δεν αναφέρθηκε καν» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.
«Δεν νομίζω ότι κάποιος δίνει πραγματικά σημασία σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα» πρόσθεσε.
*Με στοιχεία από bbc.com
