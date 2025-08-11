magazin
11.08.2025
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Fizz 11 Αυγούστου 2025

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Άνιστον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αποκάλυψε ότι είχε χάσει τον φίλο και συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι πολύ νωρίτερα από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2023. Εξομολογήθηκε πως η μάχη του με τον εθισμό ήταν τόσο δύσκολη και επίμονη, που εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές του – Κόξ, Κουντρόου, ΛεΜπλανκ και Σουίμερ – ένιωθαν μέσα τους σαν να είχαν ήδη πενθήσει για τον φίλο τους.

«Μπορούσες να πεις ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά ήταν σαν να πενθούσαμε για τον Μάθιου εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με την ασθένεια αυτή ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν», είπε η ηθοποιός.

Παρότι η απώλειά του την στεναχώρησε αφάνταστα, ένιωθε ανακούφιση γνωρίζοντας ότι πια δεν υπέφερε. Τόνισε μάλιστα πόσο σημαντικό ήταν για όλους να θυμούνται τον Πέρι ως υγιή και ευτυχισμένο, ειδικά για τις τελευταίες μέρες της ζωής του, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε κόψει το τσιγάρο, προσπαθούσε να γυμναστεί, κι ένιωθε καλά.

@mtvuk Jennifer Aniston opens up about Matthew Perry’s passing and shared why it felt like they’d been “mourning Matthew for a long time” prior to his death 💔 #JenniferAniston #MatthewPerry #Friends #ChandlerBing #MTVCeleb ♬ suara asli – fredd

«Χαίρομαι που δεν πονάει πια»

Η Τζένιφερ Άνιστον, συγκινημένη, μίλησε για τον «Matty», όπως τον αποκαλούσε, και εξήγησε ότι αν και αισθάνεται την απώλειά του, νιώθει παρηγοριά από το γεγονός ότι αυτός πια δεν πονά.

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε η Άνιστον.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον μεταξύ τους δεσμό, ενώ τον περιέγραψε ως «μια οικογένεια που επέλεξαν και που άλλαξε τις ζωές τους για πάντα».

«Ήταν μέρος του DNA μας. Ήμασταν πάντα οι 6 μας. Ο Matty ήξερε ότι του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε. Όπως έλεγε ο ίδιος, αν δεν άκουγε τα ‘γέλια’, νόμιζε ότι θα πέθαινε. Η ζωή του εξαρτιόταν κυριολεκτικά από αυτό. Και τα κατάφερε. Μας έκανε όλους να γελάμε. Και να γελάμε πολύ.»

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Κόσμος
Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

Ουκρανία: Έκτακτη σύνοδος κορυφής την Τετάρτη – «Παρόντες» Τραμπ και Ζελένσκι

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο
Fizz 11.08.25

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στο κυκλαδίτικο νησί. Ο διάσημος τενίστας αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του δημόσια.

Σύνταξη
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
«Έχω τρεις φίλους» 10.08.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»
Μπου! 10.08.25

Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της συμμετείχαν σε έναν εξορκισμό για το «φάντασμα της Νταϊάνα»

«Δεν ήταν ένας συμβατικός εξορκισμός» εξήγησε ο ιστορικός και βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, Queens, Kings and Dastardly Things -Όντως, η βασίλισσα Ελισάβετ και η μητέρα της έκαναν εξορκισμό σε μια από τις βασιλικές τους κατοικίες;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ
«Τι θυμάσαι;» 10.08.25

Ο νεαρός JFK Jr. μιλάει για τον πατέρα του μετά τη δολοφονία, σε ένα απόσπασμα που δεν έχει ακουστεί ποτέ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Πρώτο Γιο, JFK Jr., περιλαμβάνει συνεντεύξεις με φίλους και αναλυτές, καθώς και σπάνιο αρχειακό υλικό και φωτογραφίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
«Dadz Love» 09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE
«Θα αναλάβω δράση», 09.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αποκαλεί τον Ντιν Κέιν «ηλίθιο» επειδή σκοπεύει να γίνει πράκτορας της ICE

«Ποιος χαμένος θα ήθελε να γίνει εθελοντικά πράκτορας της ICE;» αναρωτήθηκε ο Τζον Λεγκουίζαμο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της
Πολιτική σάτιρα 09.08.25

Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

«Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!», ανέφερε η ηθοποιός Έμα Τόμσον, εξιστορώντας ένα αλλόκοτο περιστατικό.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη
Συγκλονιστική στιγμή 11.08.25

Αγκάλιασε και συγχώρεσε τον άντρα που την άφησε χήρα μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη

Η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα, που έχασε τον άντρα της σε τροχαίο με εγκατάλειψη, συγχώρεσε τον οδηγό γιατί ο Θεός της είπε «πως χρειάζεται μια αγκαλιά από την μαμά του»

Σύνταξη
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος
Ράγισαν καρδιές 11.08.25

Ανείπωτη θλίψη για τη Λένα Σαμαρά – Τα μηνύματα συμπαράστασης, οι παρουσίες και ο συγκινητικός επικήδειος

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό κόσμο - Συγκίνησε ο πρώην πρωθυπουργός στον επικήδειο που εκφώνησε για «τη δική του Λένα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς
Λόγω Αλάσκας 11.08.25

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία την Τετάρτη παρουσία Τραμπ – Τη συγκάλεσε ο Φρίντριχ Μερτς

Διαδικτυακή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
Νέα ταινία 11.08.25

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

