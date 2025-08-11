Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

Η Τζένιφερ Άνιστον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αποκάλυψε ότι είχε χάσει τον φίλο και συμπρωταγωνιστή της Μάθιου Πέρι πολύ νωρίτερα από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2023. Εξομολογήθηκε πως η μάχη του με τον εθισμό ήταν τόσο δύσκολη και επίμονη, που εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές του – Κόξ, Κουντρόου, ΛεΜπλανκ και Σουίμερ – ένιωθαν μέσα τους σαν να είχαν ήδη πενθήσει για τον φίλο τους.

«Μπορούσες να πεις ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά ήταν σαν να πενθούσαμε για τον Μάθιου εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με την ασθένεια αυτή ήταν πολύ δύσκολη για αυτόν», είπε η ηθοποιός.

Παρότι η απώλειά του την στεναχώρησε αφάνταστα, ένιωθε ανακούφιση γνωρίζοντας ότι πια δεν υπέφερε. Τόνισε μάλιστα πόσο σημαντικό ήταν για όλους να θυμούνται τον Πέρι ως υγιή και ευτυχισμένο, ειδικά για τις τελευταίες μέρες της ζωής του, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε κόψει το τσιγάρο, προσπαθούσε να γυμναστεί, κι ένιωθε καλά.

«Χαίρομαι που δεν πονάει πια»

Η Τζένιφερ Άνιστον, συγκινημένη, μίλησε για τον «Matty», όπως τον αποκαλούσε, και εξήγησε ότι αν και αισθάνεται την απώλειά του, νιώθει παρηγοριά από το γεγονός ότι αυτός πια δεν πονά.

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε η Άνιστον.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον μεταξύ τους δεσμό, ενώ τον περιέγραψε ως «μια οικογένεια που επέλεξαν και που άλλαξε τις ζωές τους για πάντα».

«Ήταν μέρος του DNA μας. Ήμασταν πάντα οι 6 μας. Ο Matty ήξερε ότι του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε. Όπως έλεγε ο ίδιος, αν δεν άκουγε τα ‘γέλια’, νόμιζε ότι θα πέθαινε. Η ζωή του εξαρτιόταν κυριολεκτικά από αυτό. Και τα κατάφερε. Μας έκανε όλους να γελάμε. Και να γελάμε πολύ.»