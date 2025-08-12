magazin
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

«Ήταν μια τόσο ευάλωτη στιγμή», είπε στο περιοδικό η Τζένιφερ Άνιστον. «Η δημοσιογραφία τότε έμοιαζε περισσότερο με μια μορφή αθλήματος».

Η Άνιστον, 56 ετών, και ο Πιτ, 61 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 2000 έως το 2005. Ο Πιτ γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί, 50, στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs Smith» το 2005.

Σκεπτόμενη τη φρενίτιδα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων γύρω από το «ερωτικό τους τρίγωνο» με τον Πιτ και τη Τζολί, η Άνιστον δήλωσε στο Vanity Fair: «Προφανώς υπάρχει κάποιο μετατραυματικό στρες που όλοι έχουμε, γι’ αυτό και αυτές οι συνεντεύξεις με τρομάζουν».

Η ηθοποιός του The Morning Show πρόσθεσε: «Φοβάμαι πως θα παρερμηνεύσουν τα λόγια μου ή θα πάρουν κάτι εκτός πλαισίου; Και μια ατάκα στις μέρες μας …».

Είναι κρίμα

Για χρόνια αφότου ο Πιτ εγκατέλειψε την Άνιστον για την Τζολί, οι εικασίες για την ερωτική ζωή της Άνιστον και την επιθυμία της να κάνει παιδιά ή όχι, έβγαιναν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

«Ήταν τόσο ζουμερό ανάγνωσμα για τον κόσμο. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερές τους, είχαν τις φυλλάδες τους» δήλωσε η Άνιστον στο VF.

Είπε: «Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη. Και το πήρα προσωπικά».

Το Vanity Fair σημείωσε ότι η Άνιστον αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο ως τα χρόνια του «ερωτικού τριγώνου».

Η ηθοποιός του Along Came Polly είπε ότι η συμβουλή της στον εαυτό της εκείνη την εποχή ήταν: «Απλά σήκωσε τον εαυτό σου από τη λάσπη και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι μου».

Αναφερόμενη στη συνεχή παρουσία της στα ταμπλόιντ γύρω στο 2005, η Άνιστον διευκρίνισε: «Δεν είχα αρκετά ισχυρή συναισθηματική συγκρότηση ώστε να μην επηρεάζομαι από αυτό» και πρόσθεσε: «Είμαστε άνθρωποι, παρόλο που κάποιοι δεν θέλουν να το πιστεύουν. Νομίζουν, ότι υπέγραψες για αυτό, οπότε το δέχεσαι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπογράψαμε γι’ αυτό».

Για χρόνια αφότου ο Πιτ εγκατέλειψε την Άνιστον για την Τζολί, οι εικασίες για την ερωτική ζωή της Άνιστον και την επιθυμία της να κάνει παιδιά ή όχι, έβγαιναν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Η ζωή μετά

Μετά τον Πιτ, η Άνιστον είχε σχέσεις με τον Τζον Μάγιερ και τον Βινς Βον, πριν από τη σχέση της με τον Τζάστιν Θερού. Το ζευγάρι συνδέθηκε το 2011 και παντρεύτηκε το 2015. Η Άνιστον και ο Θερού αποκάλυψαν τον χωρισμό τους το 2018 και πέρασαν σε ένα «πιο ήπιο» διαζύγιο.

Ο Πιτ, εν τω μεταξύ, παντρεύτηκε τη Τζολί το 2014. Οι πρώην απέκτησαν τρία παιδιά, τη Σάιλο, 19 ετών, και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 17 ετών, και τρία υιοθετημένα παιδιά, τον Μάντοξ, 24 ετών, τον Παξ, 21 ετών, και τη Ζαχάρα, 20 ετών.

Το 2016, η Τζολί έβαλε τέλος στο γάμο τους μετά από έναν υποτιθέμενο καβγά σε αεροπλάνο με την παρουσία των έξι παιδιών τους.

Ο Πιτ ερευνήθηκε για ενδοοικογενειακή βία και εξάρτηση από ουσίες μετά το υποτιθέμενο περιστατικό και δεν κατηγορήθηκε από τις αρχές –ωστόσο, πιστεύεται ότι έχει αποξενωθεί από τα παιδιά του.

Μετά το χωρισμό τους, ο Πιτ και η Τζολί πέρασαν σχεδόν μια δεκαετία μαλώνοντας για την επιμέλεια των παιδιών τους και τη διανομή των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, ο δικηγόρος της Τζολί επιβεβαίωσε ότι το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά σε διακανονισμό στο διαζύγιό του, πέντε χρόνια αφότου κηρύχθηκαν νομικά ανύπαντροι.

Η απελευθέρωση της Άνιστον στα μίντια

Από το 2022, ο Πιτ συνδέεται ερωτικά με την Ινές ντε Ραμόν, ενώ τα τελευταία χρόνια, η Άνιστον μιλάει περισσότερο για την εικόνα της στα μέσα ενημέρωσης.

Σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter το 2021, είπε: «Συνήθιζα να τα παίρνω όλα πολύ προσωπικά – τις φήμες περί εγκυμοσύνης και την υπόθεση “ω, επέλεξε την καριέρα αντί για τα παιδιά». Ένοιωθα σαν: “Δεν έχετε ιδέα τι μου συμβαίνει προσωπικά, ιατρικά, γιατί δεν μπορώ… μπορώ να κάνω παιδιά;”. Δεν ξέρουν τίποτα και αυτό ήταν πραγματικά οδυνηρό και απλά άσχημο».

Τον Νοέμβριο του 2022, η Άνιστον μίλησε με ειλικρίνεια για τους αγώνες της με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Το 2023, είπε ότι ο Άνταμ Σάντλερ της στέλνει λουλούδια κάθε Ημέρα της Μητέρας.

Ο Τζέισον Μπέιτμαν, ο οποίος είναι στενός φίλος της Άνιστον, δήλωσε στο Vanity Fair ότι η ηθοποιός είναι σαν «συν-μαμά» για τα παιδιά του, τη Φρανσέσκα, 18 ετών, και τη Μέιπλ, 13 ετών, συμπληρώνοντας ότι είναι «η πρώτη που τηλεφωνεί ή στέλνει μήνυμα για σημαντικές ημερομηνίες στη ζωή των κοριτσιών».

Είναι επίσης φίλη με τη Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία έβγαινε με τον Πιτ από το 1994 έως το 1997. Όταν ρωτήθηκε αν μιλούν για τον κοινό τους πρώην, είπε: «Ω, φυσικά. Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Είμαστε κορίτσια».

Η Άνιστον δεν έχει γράψει απομνημονεύματα, αλλά δήλωσε στο Vanity Fair ότι θα το κάνει κάποια μέρα, όταν θα έχει «περισσότερα» να πει.

Εκτός από τον Πιτ, η σταρ παραδέχτηκε επίσης ότι εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές της στα «Φιλαράκια», θρηνούσαν τον Μάθιου Πέρι πολύ πριν από τον θάνατό του το 2023.

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

