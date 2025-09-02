magazin
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο δεν έχει παρευρεθεί ποτέ στο Met Gala
Fizz 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:10

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο δεν έχει παρευρεθεί ποτέ στο Met Gala

Η Τζένιφερ Άνιστον ανέφερε σε συνέντευξή της στο Glamour ότι η συμμετοχή της στο Met Gala είναι κάτι που δεν την ενδιαφέρει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Met Gala παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις πιο διάσημες ηθοποιούς — και τώρα, αποκαλύπτει επιτέλους το λόγο.

Η σταρ των «Friends» ανέφερε σε συνέντευξή της στο Glamour στις 2 Σεπτεμβρίου ότι η συμμετοχή της σε αυτή την εκδήλωση δεν την ενδιαφέρει.

«Νιώθω νευρικότητα»

«Ναι, έχω [»προσκληθεί], αλλά δεν πηγαίνω», είπε η Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό. «Με ξεπερνάει. Είναι η προετοιμασία, το να φορέσω το φόρεμα», εξήγησε. « Είμαι το είδος της κοπέλας που προτιμά τα τζιν, τις σανδάλια και τα μπλουζάκια. Μου αρέσει και να ντύνομαι κομψά, αλλά για μένα είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι του τύπου… ‘Ας ντυθούμε κομψά, ας φορέσουμε ένα φανταχτερό φόρεμα, ας βαφτούμε, ας φτιάξουμε τα μαλλιά μας και ας καθίσουμε σε μια μεγάλη αίθουσα με τους συναδέλφους μας’. [Και ναι] όλοι είναι εκεί για να γιορτάσουν ο ένας τον άλλον και να διασκεδάσουν, αλλά εγώ νιώθω νευρικότητα», πρόσθεσε.

View this post on Instagram

A post shared by Glamour (@glamourmag)

Η σταρ της εκπομπής «The Morning Show» μοιράστηκε επίσης ότι έχει μια περίπλοκη σχέση με το κόκκινο χαλί, προσθέτοντας ότι συχνά αποτελεί δικαιολογία για τους κριτικούς να είναι υπερβολικά επικριτικοί.

«Μερικοί άνθρωποι το θεωρούν σαν ένα άθλημα, όπου σε ανεβάζουν και μετά τους αρέσει να σε κατεβάζουν», κατέληξε η Ανιστον. «Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουν; Ποιος ξέρει; Εγώ απλά προσπαθώ όσο μπορώ [να το αγνοήσω], γιατί δεν σου κάνει καλό».

Η Τζένιφερ Ανιστον είναι μία από τις πολλές διασημότητες που δεν έχουν παρευρεθεί ποτέ στο Met Gala —  Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ, η Μαράια Κάρεϊ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Μέριλ Στριπ, η Αντέλ είναι μεταξύ εκείνων που επίσης δεν έχουν ανέβει τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

*Με πληροφορίες από: People

