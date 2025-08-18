Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση μια αληθινή φιλία που κρατάει χρόνια — ενώ τους πρόσφερε μια δόση νοσταλγίας από τα θρυλικά «Φιλαράκια» — καθώς μοιράστηκε μια υπέροχη στιγμή με την Κόρτνεϊ Κοξ.

Η Άνιστον και η Κοξ, που υποδύθηκαν τις συγκάτοικους Ρέιτσελ Γκριν και Μόνικα Γκέλερ στην αγαπημένη κωμική σειρά, ξανασμίξανε για μια σπάνια selfie την Κυριακή, 17 Αυγούστου, που έδειχνε τις δύο κολλητές να απολαμβάνουν τις ηλιόλουστες ημέρες του καλοκαιριού μαζί.

Οι συμπρωταγωνίστριες μοιράστηκαν μια αυθόρμητη στιγμή από τη συνάντησή τους σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, μαζί με ένα γλυκιά, χιουμοριστική λεζάντα, δείχνοντας σε όλους ότι εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτερες υποστηρίκτριες η μία της άλλης, πάνω από μια δεκαετία μετά το τέλος της σειράς που άφησε εποχή.

«Είμαστε τόσο χαριτωμένες η μία δίπλα στην άλλη… το ίδιο και αυτές», έγραψε η Κοξ, προσθέτοντας ένα emoji με κλείσιμο ματιού και κόκκινη καρδιά.

View this post on Instagram A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

«Εξαιρετική φίλη»

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κοξ, Κόκο, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Ντέιβιντ Αρκέτ, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

«Το να είσαι φίλη με την Κόρτνεϊ σημαίνει να είσαι οικογένεια με την Κόρτνεϊ», είπε η Τζένιφερ Άνιστον στην τελετή της Κόξ στο Hollywood Walk of Fame το 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας χαρακτήρισε την πρώην συμπρωταγωνίστριά της «πολύ καλό άνθρωπο, εξαιρετική φίλη».

«Ήταν κατευθείαν ανοιχτή, ζεστή, στοργική, ενδιαφερόταν για τα πάντα σχετικά με σένα. Ήμουν πολύ αγχωμένη που θα την συναντούσα, γιατί ήμουν μεγάλη θαυμάστριά της», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: InStyle