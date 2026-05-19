Άβολο: O Καλάθης δίνει το χέρι σε ρεπόρτερ και αυτή τον αγνοεί (pic)

Η Παρτιζάν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 100-94 για το πρώτο ματς των ημιτελικών της ABA League και ο Νικ Καλάθης κλήθηκε να παραχωρήσει δηλώσεις μετά το φινάλε του αγώνα.

Ο Έλληνας διεθνής μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του έδωσε το χέρι στην ρεπόρτερ, Ίνα Βοϊνόβιτς, για να την χαιρετήσει ωστόσο εκείνη τον αγνόησε και γύρισε προς την κάμερα, χαρίζοντας ένα… άβολο στιγμιότυπο στο κοινό.

Η άβολη στιγμή μεταξύ του Καλάθη και της ρεπόρτερ

«Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά, παίξαμε εξαιρετική άμυνα, το κοινό μας έδωσε ώθηση, είναι υπέροχο να παίζεις στην Αρένα, μας δίνει ώθηση, στο τέλος τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν στον αγώνα, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό σε αγώνες playoffs.

Είναι απίστευτο, είναι πάντα ξεχωριστό να παίζεις αγώνες σαν κι αυτόν και να παίζεις για την Παρτίζαν».