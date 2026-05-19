Άβολο: O Καλάθης δίνει το χέρι σε ρεπόρτερ και αυτή τον αγνοεί (pic)
Ένα άβολο σκηνικό εκτυλίχθηκε όταν ο Νικ Καλάθης έκανε δηλώσεις μετά το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας.
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Παρτιζάν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 100-94 για το πρώτο ματς των ημιτελικών της ABA League και ο Νικ Καλάθης κλήθηκε να παραχωρήσει δηλώσεις μετά το φινάλε του αγώνα.
Ο Έλληνας διεθνής μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του έδωσε το χέρι στην ρεπόρτερ, Ίνα Βοϊνόβιτς, για να την χαιρετήσει ωστόσο εκείνη τον αγνόησε και γύρισε προς την κάμερα, χαρίζοντας ένα… άβολο στιγμιότυπο στο κοινό.
Η άβολη στιγμή μεταξύ του Καλάθη και της ρεπόρτερ
«Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά, παίξαμε εξαιρετική άμυνα, το κοινό μας έδωσε ώθηση, είναι υπέροχο να παίζεις στην Αρένα, μας δίνει ώθηση, στο τέλος τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν στον αγώνα, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό σε αγώνες playoffs.
Είναι απίστευτο, είναι πάντα ξεχωριστό να παίζεις αγώνες σαν κι αυτόν και να παίζεις για την Παρτίζαν».
- Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
- Ανανέωσε με τον Άρη ο Γρηγορίου: «Στοίχημα να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω»
- «Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
- «Βάλτε τον στο Λούβρο» – Ο Τζόλης έχει «τρελάνει» τους Βέλγους
- Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
- Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/5): Δράση με Premier League και Ολυμπιακός – Εθνικός στο πόλο
- Οριστικό: Ο Μαρέσκα αναλαμβάνει τη Μάντσεστερ Σίτι!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις